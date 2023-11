La Franco-Ontarienne Édith Dumont devient officiellement, mardi, la 30e lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Elle doit être assermentée comme représentante du roi Charles III, lors d'une cérémonie d'installation dans l’enceinte de l’Assemblée législative à Queen's Park.

Philippe Chartrand, président de la section d'Ottawa de la Ligue des monarchistes du Canada rappelle que même si la lieutenante-gouverneure occupera la fonction la plus élevée de la province, le rôle d’Édith Dumont sera principalement symbolique.

Elle a le rôle de promouvoir un sentiment d'identité, d'être la représentante du roi dans la province, de soutenir des causes sociales et de reconnaître les citoyens remarquables.

Carole Nkoa, vice-présidente du Centre-Sud-Ouest au Collège Boréal, estime que Mme Dumont a toutes les qualités requises pour exceller dans son rôle.

Mme Dumont a toute la noblesse des qualités humaines qu'on recherche pour occuper ce poste avec brio pour les communautés ontariennes, grâce à l'amour qu'elle a pour la francophonie ontarienne , affirme Carole Nkoa.

Humaine avant tout

Carole Nkoa, la vice-présidente du Centre-Sud-Ouest au Collège Boréal, soutient la nomination d'Édith Dumont comme lieutenante-gouverneure. (Photo d'archives)

Carole Nkoa dit connaître Édith Dumont depuis presque une décennie, en travaillant avec elle au conseil d'administration de la Télévision française de l'Ontario (TFO).

Elles ont ensuite travaillé ensemble à l'Université de l'Ontario français (UOF). Je trouve qu'Edith était cette femme, qui sait vraiment faire la part des choses entre ce qui est important et l'humain; le cœur. Et au travail, c'était un peu pareil , affirme-t-elle.

C'est une dame qui sait s'appuyer sur les compétences autour d'elle, qui ne prend pas la place dans des dossiers où elle ne se sent pas experte. Au contraire, elle sait laisser la place aux gens.

Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, est du même avis.

Je la connais comme une personne toujours souriante. J'ai eu des interactions avec elle qui ont été très plaisantes. C'est toujours constructif , dit-il.

Une femme de conviction

Or, si son humanité lui a permis de tisser bien des liens avec des gens, c’est son ambition qui a fait prendre à sa carrière en éducation un tel essor.

Après avoir complété un baccalauréat en psychologie, un autre en orthopédagogie et une maîtrise en sciences de l’éducation, elle a cumulé plus de 30 ans de travail au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l’Ontario ( CEPEO ).

Entamant sa carrière comme orthopédagogue, elle a gravi les échelons pour devenir éventuellement directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière du conseil.

C'est une personne ambitieuse, une dame de conviction. Mais ce ne sont pas juste ses convictions à elle. Elle fait aussi partie activement de la société dans laquelle elle vit , précise Carole Nkoa.

L'ancien conseiller municipal Mathieu Fleury croit qu'Édith Dumont représentera bien la francophonie ontarienne comme lieutenante-gouverneure. (Photo d'archives)

Mathieu Fleury, un ancien conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, a connu Édith Dumont à l’époque où elle travaillait pour le CEPEO .

C'est une personne calme et posée, qui est capable d'exprimer son point de vue avec beaucoup de clarté, mais aussi qui n'a pas peur de se retrousser les manches pour amener une résolution.

Il se souvient surtout de sa façon innovante de gérer les affaires du conseil scolaire.

Elle a vraiment élevé les attentes au niveau du conseil durant cette période. On a vu un impact réel , dit-il, en ajoutant qu’elle pensait souvent à augmenter la participation des parents, de nouveaux arrivants, et surtout à promouvoir la langue française dans l’Est de la province.

En avril 2020, Édith Dumont a accepté le poste de vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et à l’international à l' UOF .

Dyane Adam, l'ancienne présidente du conseil de gouvernance de l' UOF, était celle qui a recruté Mme Dumont à l'époque.

Édith, qui est reconnue pour son leadership, pour son enthousiasme, pour son énergie, est forte en relations publiques et en communications. C'est une des raisons pour lesquelles nous l'avions recrutée , dit Dyane Adam.

Une victoire pour la francophonie ontarienne

Fabien Hébert, le président de l'Assemblée législative de l'Ontario, a aimé toutes ses interactions avec Mme Dumont. (Photo d'archives)

Sa nomination est une victoire pour la francophonie ontarienne qu’elle a soutenue tout le long de sa carrière, selon plusieurs.

On peut voir dans les interactions avec Mme Dumont qu'elle a la francophonie à cœur. Je crois qu'elle va vraiment faire honneur au poste de lieutenante-gouverneure.

M. Fleury ajoute que sa présence en milieu politique servira de symbole de la pérennité de la francophonie en Ontario.

Il y a quelque chose de puissant dans tout ça. D’être en position minoritaire et d'être capable d'escalader pour se rendre au top la pyramide , maintient Mathieu Fleury.