La plateforme Omegle ferme ses portes

Le site de discussions vidéo en direct Omegle, qui a connu un élan monstre pendant la pandémie de COVID-19, mais qui a été critiqué pour être devenu un terrain propice à la prédation sexuelle, a annoncé mettre la clé sous la porte après 14 ans d'existence.

Le fonctionnement d’Omegle est simple : on se connecte au site, on ouvre notre webcam, et la plateforme s’occupe de nous mettre en lien aléatoirement avec une autre personne pour discuter.

Lors de la crise sanitaire, la plateforme a permis à de nombreuses personnes de briser l’isolement. Des créateurs et créatrices de contenu l’ont aussi utilisée pour faire de la costumade (cosplay), échanger entre polyglottes, faire des spectacles de musique en direct ou même de la vulgarisation sur des maladies, comme l’alopécie.

Le site est toutefois très populaire auprès de jeunes qui ne sont pas à l'abri de se faire mettre en relation avec des gens malintentionnés. Omegle a été mentionné dans plus de 50 affaires contre des pédophiles au cours des deux dernières années, selon ce que rapporte la chaîne britannique BBC.

Une plateforme propice à l'exhibitionnisme

Au fil des ans, la plateforme Omegle a fait l'objet d'un examen minutieux pour être devenue, selon des critiques, un terrain propice à la pornographie juvénile et à d'autres violences.

Omegle est un site web qui se présente comme une plateforme permettant de « parler à des personnes étrangères », mais les critiques affirment qu'il s'agit d'un refuge pour ceux et celles qui s'adonnent à la prédation sexuelle des personnes mineures. Photo : Radio-Canada / Rudy Gauer

Des chaînes TikTok utilisaient par ailleurs la plateforme comme appât pour piéger de possibles pédophiles. Certaines ont été fermées par le réseau social pour non-respect de ses conditions d'utilisation.

La fermeture du site intervient environ une semaine après qu'Omegle a réglé un procès qui l'accusait d'avoir mis en relation un utilisateur de 11 ans avec un prédateur sexuel, selon des documents judiciaires.

Cette plainte, déposée en 2021 devant un tribunal de l'Oregon, s'inscrit dans une longue série de litiges semblables auxquels Omegle a dû faire face.

Pratiquement tous les outils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal.

Il ne peut y avoir de bilan honnête d'Omegle sans reconnaître que certaines personnes l'ont utilisé à mauvais escient, y compris pour commettre des crimes d'une atrocité sans nom , a déclaré le fondateur d’Omegle.

Selon lui, l’exploitation du site n’est désormais plus viable ni financièrement ni psychologiquement .

Brooks a fondé Omegle en 2009, à l'âge de 18 ans. C’est la même année qu’a été fondée par un Russe de 17 ans une plateforme semblable, Chatroulette, toujours en ligne.

En plus de compter des millions d’utilisatrices et d’utilisateurs quotidiens au fil des ans, les enregistrements des vidéos d'Omegle sont largement partagés sur YouTube et sur des plateformes de réseaux sociaux comme TikTok.

Jeudi matin, le site web d'Omegle restait en ligne avec la déclaration de Brooks, mais sa fonction de discussion vidéo en ligne n'était plus visible.

Du fond du cœur, je remercie les gens qui ont utilisé Omegle à des fins positives et tous ceux qui ont contribué au succès du site de quelque manière que ce soit. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu continuer à me battre pour vous , peut-on y lire.

La toile déchirée

Jeudi après-midi, sur TikTok, le mot-clic Omegle cumulait 11,5 milliards de vues.

David, un influenceur français qui tient les chaînes YouTube et TikTok La vie en chauve, utilisait beaucoup la plateforme Omegle pour faire connaître sa maladie : l’alopécie.

Début du widget . Passer le widget ? @lavie_enchauve Vous avez sans doute vu passer l’info : la plateforme Omegle, où on a eu l’occasion de se croiser, ferme. J’ai lancé ce format de vidéos sur TikTok il y a 2 ans dans le but de faire connaître ma maladie, l’alopécie. C’est en préparant cette vidéo que je me rends vraiment compte de ce qu’on a accompli ensemble. Je suis reconnaissant de chaque personne avec qui j’ai pu discuter (sauf celles qui voulaient que je mette un tapis derrière haha). Je suis quelqu’un de nature timide à cause de mon passé, mais en vous parlant, j’ai pris confiance en moi, alors merci. La chose à retenir, c’est que l’aventure continue. J’ai hâte de partager la suite avec vous ❤️ ♬ son original - La Vie En Chauve Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Il a publié une vidéo jeudi au sujet de la fermeture du site, se disant reconnaissant de chaque personne avec qui [il a] pu discuter sur la plateforme, qui lui a permis d’avoir confiance en lui.

J’ai lancé ce format de vidéos sur TikTok il y a deux ans dans le but de faire connaître ma maladie, l’alopécie. C’est en préparant cette vidéo que je me rends vraiment compte de ce qu’on a accompli ensemble.

Il a rassuré ses fans (au nombre de 1,6 million sur TikTok seulement) en mentionnant qu’il continuerait son travail, sans toutefois fournir de détails sur la mouture de ses prochaines interventions.

Ryan Hale, un polyglotte américain qui compte 2,1 millions d’abonnements sur TikTok, a basé sa carrière d’influenceur en surprenant d’autres internautes sur la plateforme Omegle.

Il n’avait toujours pas réagi à la fermeture de la plateforme jeudi après-midi, et n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire de Radio-Canada.

Avec les informations de BBC et Associated Press