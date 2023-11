Deux experts en énergie propre estiment insensé que le nouveau gouvernement du Manitoba présente l'hydrogène comme une solution aux besoins énergétiques croissants de la province. Il ne s’agit pas du seul aspect du plan de transition énergétique néo-démocrate qu’ils remettent en question.

Depuis la campagne électorale provinciale, le premier ministre Wab Kinew insiste sur la nécessité d'investir dans la production d'hydrogène au Manitoba.

Les premiers engagements environnementaux du premier ministre comprennent également des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, l'installation de 5000 thermopompes, l'abandon des combustibles fossiles par Hydro Manitoba d'ici 2035 et l’atteinte de la carboneutralité pour l'ensemble de la province d'ici 2050.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Ivey Foundation, Bruce Lourie, déplore qu'il n'y ait pas de plan concret en vue d'une transition énergétique au Manitoba. Photo : Ivey Foundation

Mais au-delà de ces engagements, Bruce Lourie, le président de la Ivey Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient la transition vers les énergies propres, souhaite que le Manitoba élabore un plan concret pour accroître la production d'électricité afin que la province soit en mesure d'atteindre ses objectifs de décarbonisation.

Il n'y a pas vraiment de plan à l'heure actuelle au Manitoba.

Lors d'un entretien téléphonique depuis Ottawa, M. Lourie a souligné qu'Hydro-Québec a pour sa part récemment dévoilé un plan de 185 milliards de dollars visant à augmenter sa capacité de production d'énergie éolienne et à construire 5000 kilomètres de lignes de transmission.

Il aimerait que le nouveau gouvernement manitobain fournisse un plan aussi détaillé que celui du Québec .

Le gaz naturel, une solution?

Une feuille de route réalisée par l'ancien gouvernement progressiste-conservateur laissait entendre qu’Hydro Manitoba pourrait s'appuyer sur des centrales électriques alimentées au gaz naturel pour répondre aux besoins énergétiques de la province, jusqu'à ce que la viabilité de formes d'énergie plus propres s’améliore.

Publicité

On peut notamment lire dans un plan de ressources intégré publié en août par Hydro Manitoba que l'utilisation stratégique des infrastructures de gaz naturel et des combustibles gazeux fait partie intégrante de la transition énergétique au Manitoba .

Une position qui irait à l’encontre de la directive du gouvernement Kinew visant à rendre la production d'Hydro Manitoba entièrement propre d'ici 2035, mais qui aurait l’avantage d’être pragmatique selon Nicholas Rivers, professeur agrégé d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa et expert en économie de l'environnement.

Alors que nous commençons à élargir nos grilles électriques et à nous appuyer de plus en plus sur des sources variables d'électricité renouvelable, comme le solaire et l'éolien, nous aurons besoin d'une source auxiliaire fiable dont l'énergie puisse être distribuée lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas.

Ouvrir en mode plein écran Hydro-Manitoba ne dispose pas de l'énergie excédentaire nécessaire pour desservir une seule nouvelle activité à forte intensité énergétique, prévient la société de la Couronne. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

À l'heure actuelle, la principale source auxiliaire d'énergie est soit l'hydroélectricité, soit le gaz naturel, et [notre capacité de production hydroélectrique] est limitée. Nous ne pouvons pas la développer rapidement .

Nous continuerons à compter sur le gaz naturel pour fournir de l’énergie d’appoint à court terme.

Quel avenir pour l'hydrogène?

M. Rivers et M. Lourie ne partagent pas l'enthousiasme de Wab Kinew pour l'hydrogène en tant que solution aux besoins énergétiques croissants du Manitoba. Selon Bruce Lourie, la quantité d'électricité nécessaire à la production d'hydrogène est tellement importante qu'il faut disposer d’énormes surplus d'hydroélectricité pour la rendre viable .

Publicité

Nicholas Rivers estime que l'hydrogène est plus susceptible d'être utilisé comme carburant dans les transports et dans les processus industriels.

Cela fait 30 ou 40 ans que l'on parle de l'avenir de l'hydrogène. Un consensus est en train de se dégager selon lequel il est improbable que l'hydrogène joue un rôle majeur dans le chauffage domestique.

Tous les deux sont d’avis qu’à ce chapitre, les thermopompes auront un rôle significatif à jouer pendant la transition énergétique.

Selon M. Lourie, le Manitoba peut au moins compter sur ses atouts naturels : il y a beaucoup de vent et de soleil dans cette province, par rapport à la plupart des autres.

Le défi n'est pas particulièrement difficile à relever. Il suffit d'avoir une vision, de disposer de ressources et d'accepter le fait qu'il faudra investir d’importants capitaux pour mettre en œuvre un plan. Il suffirait, selon lui, d’amortir l’investissement initial sur une très longue période afin de limiter l’impact sur le coût énergétique.

Avec les informations de Bartley Kives