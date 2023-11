Lorsqu’il a consulté son urologue du CHUM il y a quelques semaines, Serge Vermette a compris qu’il devait agir rapidement pour confirmer un diagnostic de cancer de la prostate.

J’étais inquiet et le médecin aussi, raconte-t-il. L'idée était de mettre en branle le plus rapidement possible ce qu’il y aurait à faire.

Sauf que le délai d'attente au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour une imagerie par résonance magnétique (IRM) était de six mois. C'est l'urologue lui-même qui m'a adressé à une clinique, j'avais le choix , raconte-t-il.

M. Vermette s’est finalement rendu à la clinique Radiologie Varad, où il a déboursé plus de 900 $ pour son examen.

J’ai voulu me faire une tête, diminuer l’anxiété [...] mais je suis scandalisé, car je soutiens le système de santé public.

Le Québec compte 610 médecins radiologues. Le Dr Jean-Martin Baillargeon partage son temps entre le CHUM, sa clinique privée et l'enseignement à l'Université de Montréal.

Selon une compilation réalisée par Radio-Canada, le CHUM est l’un des établissements de santé où la liste d’attente en imagerie médicale a le plus augmenté depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Pour les principaux examens, soit la mammographie, l’échographie cardiaque, l’échographie générale, la tomodensitométrie et l' IRM , la liste d'attente à l’hôpital universitaire a doublé depuis le début de la pandémie et atteint maintenant 21 300 noms.

Pour l’ensemble du Québec, le nombre de personnes qui attendent un de ces examens a grimpé de 38 % et atteint 350 000 requêtes, selon les données du ministère de la Santé.

Le pourcentage de patients vus dans un délai raisonnable, soit en 90 jours ou moins, s’est également amoindri.

Environ la moitié des patients figurent sur les listes d’attente hors délais, alors que ce taux était de 35 % avant la pandémie.

Une situation préoccupante, selon des médecins spécialistes.

On demande des examens urgents qu'on veut en deux semaines, mais on les a en deux mois , se désole le président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, le Dr Normand Blais.

Il y a vraiment un impact sur la santé des patients, entre autres en mammographie, où on n’a jamais autant vu de cancers du sein diagnostiqués plus tardivement , soulève pour sa part la Dre Magali Dubé, présidente de l’Association des radiologistes du Québec.

Des contrats au privé pour pallier le manque de services

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on encourage les établissements à recourir au privé pour réduire les listes d’attente en imagerie. Une approche similaire à celle adoptée ces dernières années pour les chirurgies.

Considérant la conjoncture [...] le MSSS a déployé un chantier prioritaire en imagerie médicale , écrit une porte-parole.

Dans le cadre de la reprise des activités chirurgicales, d'imagerie médicale et endoscopique au Québec, les établissements ont obtenu l'autorisation ministérielle de conclure des ententes avec des prestataires de services.

Pour le radiologue Jean-Martin Baillargeon du CHUM , les hôpitaux n’ont plus le choix.

Le médecin radiologue Jean-Martin Baillargeon estime que le privé est une solution pour désengorger les hôpitaux.

Le CHUM essaie depuis des années d'en faire plus et ne réussit pas, donc il faut trouver d’autres solutions , constate-t-il.

Le Dr Baillargeon cite les contrats de gré à gré octroyés le printemps dernier par le CHUM à quelques cliniques privées, dont l’une dont il est lui-même copropriétaire (Radiologie Varad).

On a eu [durant ce contrat] 220 patients du CHUM et on a retrouvé des requêtes datant de plusieurs années (2018) de gens qui attendaient au CHUM. On a réussi à faire les examens ici , souligne-t-il.

Le CHUM a d’ailleurs octroyé ces dernières semaines d’autres contrats par appels d’offres pour près de 20 millions de dollars afin de diminuer le plus rapidement possible sa liste d’attente pour les examens hors délais .

La direction de la clinique Varad participe à un autre appel d’offres du CHUM . La réception tardive par l’Autorité des marchés publics (AMP) de son autorisation de soumissionner pour des contrats publics avait disqualifié la clinique lors de l’appel d’offres précédent.

De son côté, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a également octroyé récemment un contrat de 17 millions de dollars pour réduire sa liste d’attente de plus de 30 000 requêtes.

Dans les Laurentides, le CISSS régional a signé une entente de gré à gré avec une firme privée pour recourir à ses technologues en imagerie advenant un bris de service imminent dans l’un des hôpitaux. Le tarif de ces professionnels s’élève à 79 $ l’heure.

Plus de 500 postes de technologues vacants

Une des raisons qui expliquent la croissance des listes d’attente en imagerie médicale est le manque de technologues.

Selon une compilation de Radio-Canada auprès de 28 établissements de santé, environ 16 % des 3400 postes de technologues étaient vacants à la fin de l’été, ce qui correspond à 530 postes.

En Outaouais, en clinique, on a des appareils de résonance magnétique, de tomodensitométrie, de mammographie et d’échographie non utilisés parce qu’on n’a pas les technologues pour les faire fonctionner , constate la présidente de l’Association des radiologistes du Québec.

Pour les dépistages, que ce soit pour les mammographies ou les coloscopies, on n’est pas dans des délais qui sont jugés adéquats , ajoute le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec.

La gestionnaire Chau Nguyen, de la clinique Radiologie Varad, offre des services au privé et au public.

À la clinique Radiologie Varad, la gestionnaire et copropriétaire Chau Nguyen explique devoir offrir des conditions attrayantes pour recruter des technologues.

On assouplit leurs horaires en fonction de leurs disponibilités et on leur paye exactement les bénéfices des hôpitaux pour être compétitif , explique-t-elle.

La clinique dispose également d’une banque de médecins radiologues disponibles selon les besoins.

Dans le réseau public, on comptait début octobre 40 postes vacants de médecins radiologues sur 610, soit 7 % du total. Le CHUM comptait six postes à pourvoir.

Les requêtes en hausse

Comme le souligne le radiologue Jean-Martin Baillargeon, l'évolution de la technologie incite les médecins à demander plus d’examens puisqu’elle permet de déceler ce qui échappait jusqu’à maintenant aux spécialistes.

Comme la technologie évolue [...] les médecins spécialistes et généralistes demandent de plus en plus d'examens de tomodensitométrie et d’ IRM pour appuyer leur diagnostic clinique , affirme-t-il.