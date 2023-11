Un second litige relié à la rivière Bonaventure en Cour supérieure

Alors qu’un jugement est toujours attendu dans le dossier opposant l’entreprise Cime Aventures et le provincial, Radio-Canada a appris que deux compagnies privées, la pourvoirie du Camp Bonaventure et Le Malin de la Rivière Bonaventure, croiseront aussi le fer devant la Cour supérieure l’an prochain.

Une demande d’injonction permanente sera entendue du 28 octobre au 8 novembre 2024 au palais de justice de New Carlisle.

Une première demande d’injonction interlocutoire avait été rejetée dans ce dossier en 2021, le tribunal ayant tranché qu’il n’y avait pas d’urgence à intervenir. Le litige entre les deux entreprises est toutefois loin d’avoir pris fin.

Le Camp Bonaventure, qui opère une pourvoirie de pêche au saumon, demande toujours au tribunal d’ordonner au Malin de cesser d’exploiter ses berges bordant la rivière Bonaventure, et ce, en raison d’enjeux de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise le Malin de la Rivière Bonaventure opérait tout près du rapide Malin. Photo : Radio-Canada

La demanderesse souhaite aussi que sa voisine, qui a aménagé un stationnement dans le but d’accueillir les visiteurs et qui leur exigeait un tarif pour accéder au site, cesse d’inviter les baigneurs à se rendre à cette plage très prisée de Bonaventure.

De son côté, Le Malin défend que le Camp Bonaventure cherche à restreindre l’accès au public à la rivière ainsi qu’à mettre fin à ses activités corporatives. La Malin a d'ailleurs annoncé la fermeture du site tout juste avant le début de l’été 2022.

Au printemps 2022, un comité qui réunissait l’organisme Mission Rivière, la ZEC de la Rivière Bonaventure ainsi que la Ville de Bonaventure avait proposé d’assurer la gestion temporaire du site, le temps de la saison estivale, mais cette proposition n'avait pas permis de maintenir le site ouvert.

Depuis le début de la dernière saison estivale, Le Malin opère désormais sous le nom Boisé Le Malin en offrant l’accès à des sentiers de vélo de montagne et de randonnée ainsi qu’à un belvédère. Sur les réseaux sociaux, l’entreprise précisait qu’elle ne pouvait inciter ou inviter les visiteurs à se baigner sur le site.

Ouvrir en mode plein écran Le Malin était un lieu très fréquenté par les touristes, mais également par les citoyens locaux. Si la baignade n'y est plus encadrée désormais, les citoyens continuent de s'y rendre. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Mission Rivière

La compagnie précisait également qu'un avis affiché sur place mettait en garde de potentiels baigneurs, leur indiquant que la baignade se ferait à leurs risques et périls.

Publicité

Des enjeux de sécurité?

Dans sa requête déposée le 10 juin 2022, le Camp Bonaventure explique que les activités du Malin ont été tolérées alors que le nombre d’usagers semblait raisonnable .

Or, la fréquentation du site aurait augmenté à partir de 2017, allant jusqu’à exploser à l’été 2020. Selon la compagnie, il y aurait eu jusqu’à 800 à 1000 personnes à la plage à un moment, pendant la pandémie, où de très nombreux touristes étaient attirés par la Gaspésie.

L’entreprise aurait ensuite été informée de l’existence d’un règlement provincial imposant des normes de sécurité non respectées par Le Malin, irrespect qui rendrait, selon elle, ces activités illégales et dangereuses .

La demanderesse a été mise au fait des nombreux accidents qui ont eu lieu sur sa propriété et qui ont nécessité l’intervention des ambulanciers et a reçu des plaintes de voisins dérangés la nuit par le bruit des fêtards sur la plage.

Le Camp Bonaventure a demandé à ce que des mesures soient prises afin d’assurer la sécurité des lieux. Les deux parties ne sont toutefois pas parvenues à s’entendre quant aux conditions qui auraient permis une exploitation du site par Le Malin de la rivière Bonaventure.

Ouvrir en mode plein écran Les usages sur la rivière Bonaventure sont présentement au centre d'importants contentieux juridiques. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté: Sylvain Arbour

Selon le Camp Bonaventure, il est à craindre que des accidents sérieux et même mortels se produisent à la plage […] et engagent [sa] responsabilité civile . L’entreprise serait ainsi exposée à un préjudice sérieux et irréparable en cas d’accident ou noyade sur sa propriété , peut-on aussi lire dans sa requête.

Le juge Benoit Moulin, qui a statué sur la demande d’injonction provisoire en 2021, avait indiqué dans son jugement que si une chose avait changé au cours des 12 mois précédents, c’est que les mesures de sécurité des lieux ont été améliorées .

La requête déposée par la pourvoirie en 2022 fait aussi état du fait que Le Malin allèguerait être propriétaire du site en raison de son occupation paisible et non équivoque pendant 14 ans du lot visé, ce que le Camp Bonaventure juge totalement non fondé en faits et en droit, inexact et injustifié .

Publicité

Le Malin de la rivière Bonaventure n’a pas souhaité accorder d’entrevue à Radio-Canada, le dossier étant actuellement devant les tribunaux. De son côté, le Camp Bonaventure n'avait pas retourné nos appels au moment de publier ces lignes.

Il faut aller au fond des choses

Si Le Malin a modifié ses activités et n’incite plus formellement les baigneurs à fréquenter la plage du même nom, le président du conseil d’administration de la ZEC de la rivière Bonaventure estime qu’il est encore fort pertinent de trancher le litige.

André Hébert est formel : Il faut aller au fond des choses . Il rappelle qu’il y a encore des éléments à éclaircir et que les propriétaires riverains qui vivent à proximité sont concernés par l’achalandage sur le site.

On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve et il faut protéger le territoire de la ZEC de la rivière Bonaventure.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, se dit quant à lui déçu que les deux parties ne soient pas parvenues à s’entendre quant à l’utilisation et la sécurité de ce lieu très convoité . Pour lui, une entente à l’amiable aurait été préférable à un procès.

Une décision d’un juge, d’un tribunal, ce n’est jamais la meilleure solution […]. On est mieux de s’entendre, mais ce que je comprends de cette situation, c’est qu’on n’a pas réussi à s’entendre.

L’élu estime néanmoins que le procès et le jugement qui en découlera donneront une orientation claire qui devra ensuite être respectée par les parties. Le maire Audet espère que le processus judiciaire contribuera également à statuer sur des moyens de rendre la rivière plus sécuritaire dans ce secteur, qui ne fait désormais plus l'objet d'encadrement.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Bonaventure, Roch Audet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Aujourd’hui, le monde y va encore et ce n’est pas sécuritaire. […] Le plus grand malheur, ce serait qu’il arrive un événement majeur sur la rivière Bonaventure .

Une décision bientôt?

Si le procès se déroule comme prévu, le litige opposant la pourvoirie du Camp Bonaventure et Le Malin ne sera pas le premier dossier relié à la rivière Bonaventure à être entendu par la Cour supérieure.

L'entreprise récréotouristique Cime Aventures s'est tournée vers le tribunal pour faire invalider l’autorisation de commerce délivrée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui limitait, à l’été 2021, le nombre d’embarcations qu’elle pouvait admettre sur la rivière Bonaventure.

Si les procédures opposant Cime Aventures au provincial concernent évidemment la cohabitation sur le cours d'eau gaspésien, elles questionnent également la compétence de Québec d'intervenir pour régir la navigation sur une rivière à saumons.

Le juge Alexander Pless a mis le dossier en délibéré le 6 avril dernier après plusieurs jours d'audiences dans ce dossier, indiquant qu'il tentait généralement de rendre ses jugements à l'intérieur d'un délai de six mois. Cette décision pourrait donc être déposée imminemment.

Tant qu'à moi, il n'y a pas tant de presse que ça parce qu'on est en saison morte. [...] Tant que ça arrive avant le début de la saison prochaine, on va être satisfaits , commente André Hébert, qui s'était déplacé au palais de justice de Montréal pour assister au procès.

Ouvrir en mode plein écran André Hébert est président de l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure, qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure. Cette dernière est mandatée par Québec pour gérer la rivière à saumons. Photo : Radio-Canada

En plus des deux parties prenantes, l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure (APSB), qui a demandé à intervenir puisqu’elle gère la ZEC de la rivière Bonaventure, avait été entendue par le juge Pless.