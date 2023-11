Le look vestimentaire de Kevin McIntyre fait tourner les têtes au Gala de l’ADISQ

La chanson Gin à l'eau salé du groupe Salebarbes a remporté le Félix de la chanson de l'année, dimanche dernier au Gala de l'ADISQ. Au-delà de la statuette, le style vestimentaire des membres du groupe est tombé dans l'œil du magazine Châtelaine, qui a souligné l'ensemble « country moderne » de Kevin McIntyre.

Au microphone de l’animatrice Amélie Gosselin à L’Heure de pointe Acadie, le bassiste du groupe, originaire de Charlo au Nouveau-Brunswick, a expliqué que l’ensemble tant admiré est en fait un vieil habit qu’il a restylé. Il a fait appel à un couturier d'origine syrienne à Moncton, Diaa Juha.

J’avais eu l’idée de prendre un costume que j’avais déjà et d’essayer de voir si je ne pouvais pas lui donner une vibe un peu à la Grand Ole Opry dans les années 1960. Les Nudie Suits, qu’ils appelaient ça.

Comme accessoires, Kevin McIntyre a choisi un item ayant appartenu à son grand-père Alphonse Doucet: une cravate bolo.

Kevin McIntyre allait voir le couturier pour ses bas de pantalon. Initié par sa mère et sa machine à coudre, il a été attiré par les produits de Diaa Juha.

Je trouvais qu’il avait du beau stuff, des robes, des altérations de vêtements… Il avait le tour d’ajouter des éléments simples qui changent la patente , indique-t-il.

Il raconte avec humour que le costume qui a fait sensation à l’ADISQ avait été porté il y a deux ans lors du passage du groupe à l’émission Tout le monde en parle. Il aura suffi de quelques perles, des diamants en plastique et des fleurs pour revamper le tout et en faire quelque chose d’original.

Une fois un vêtement porté à la télé, tu ne peux pas le reporter une autre fois. Les femmes le remarquent tout de suite , dit-il, amusé.

Le couturier de Moncton Diaa Juha a ajouté des fleurs, des perles et autres bijoux au veston de l'habit qu'a porté Kevin McIntyre au Gala de l'ADISQ.

Le look de Salebarbes a une signification aussi importante que la musique, indique Kevin McIntyre. Il mentionne que Georges Belliveau et Éloi Painchaud se sont fait faire des chapeaux sur mesure.

On a un souci du look. Au début du groupe, les gars m’ont donné la mission de comment nous habiller. J’ai entendu une entrevue de James Brown qui disait de mettre le plus beau linge qu’on avait pour un spectacle parce que les gens ont payé pour le voir , souligne-t-il.

Le look country moderne de Kevin McIntyre attire l'attention à l'ADISQ

Le succès de Salebarbes ne démord pas. Le groupe affiche complet partout où il joue, dont samedi et dimanche au Théâtre Capitol de Moncton. Des concerts prévus en novembre 2024 sont déjà à guichets fermés. Il faut donc une gamme de vêtements en conséquence.

On est rendu avec un gros coffre de linge sur la route, avec notre logo dessus. Ça fait partie de notre signature , indique celui qui porte des cravates bolo de son grand-père.

Pour ce qui est de l'ensemble porté au gala, les pantalons ont été victime d'un petit accident, quand un verre de vin a été renversé dessus en fin de soirée.

