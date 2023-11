En Saskatchewan, plus de 1100 appels d’ambulances non suivis de réponse depuis février

La Saskatchewan fait face à un engorgement des hôpitaux ainsi qu'à une pénurie de personnel paramédical, ce qui nuit à la disponibilité des services d’ambulances dans la province, selon le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Entre le 14 février et le 2 octobre dernier, 1132 appels d'urgence n'ont pu être suivis d'effets, faute d'ambulances disponibles, selon les données recueillies par le Nouveau Parti.

Des documents de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) soulignent que ce décompte inclut 323 appels à Regina, 76 à Cut Knife, 70 à La Loche, 58 à Meadow Lake et 56 à Buffalo Narrows.

Aussi, plus de la moitié des cas où aucune ambulance locale n'était disponible a eu lieu dans des communautés rurales, soulignent ces documents.

Cependant, ces chiffres ne prennent pas en compte Saskatoon et d'autres communautés desservies par des entreprises ambulancières privées.

Selon le président de Paramedic Chiefs of Saskatchewan, Steven Skoworodko, les hôpitaux surchargés et le manque d'ambulanciers paramédicaux sont à l'origine de l'absence des services d'ambulance dans la province.

M. Skoworodko est propriétaire de la société d'ambulances qui dessert la ville de Wakaw, située à environ 100 km au nord-est de Saskatoon.

Même si la Ville des Ponts n'est pas incluse dans les données de la SHA , elle n’est pas épargnée par cette pénurie de services ambulanciers, indique Steven Skoworodko. Selon lui, ses ambulances ont été appelées à l'aide à Saskatoon cette semaine.

C'est une préoccupation. [...] Ce n'est pas une situation idéale pour les patients ou les ambulanciers. Ils font de leur mieux pour arriver à destination, mais cela arrive , se désole-t-il.

Ce dernier explique que les ambulanciers ne peuvent pas décharger un patient tant qu'il n'y a pas de place disponible à l'hôpital. Parfois, ils doivent attendre des heures pour qu’une place se libère, explique Steven Skoworodko.

Ouvrir en mode plein écran Le président de Paramedic Chiefs of Saskatchewan, Steven Skoworodko. Photo : Fournie par Steven Skoworodko

M. Skoworodko souligne également que cette pénurie des services ambulanciers existe à l'échelle nationale.

Selon lui, la Saskatchewan dispose à ce jour de 150 postes vacants d'ambulanciers paramédicaux, sans prendre en compte les postes au sein des services d'incendie ou des entreprises privées.

Steven Skoworodko note également une hausse du volume d'appels. Il affirme que ce phénomène est attribuable aux répercussions de la COVID-19, qu'il s'agisse des complications liées aux retards dans les interventions médicales ou des problématiques de santé mentale.

Le système de santé en crise selon le NPD

La cheffe de l’opposition officielle, Carla Beck, demande à la province de prendre des mesures afin de résoudre cette situation.

Le premier ministre doit cesser d'invoquer des excuses, se retrousser les manches et régler ce problème , indique Mme Beck dans un communiqué.

Plus d'un millier d'appels aux services des ambulances locales restés sans réponse, cela ressemble à un système de santé en crise. Les soins de santé devraient être disponibles quand on en a besoin, et non pas des heures sur une route enneigée , ajoute-t-elle.

Le ministre de la Santé, Everett Hindley, affirme qu’il collabore avec la SHA pour trouver des solutions. Je pense que nous voulons d'abord nous assurer que nous formons des gens et que nous les gardons ici en Saskatchewan. C'est notre priorité absolue , indique M. Hindley.

Avec les informations de Jason Warick