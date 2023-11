Abandon du tramway : au gouvernement d’assumer son choix, dit Marchand

Bruno Marchand affirme qu’il appartient au gouvernement Legault de fournir des réponses aux nombreuses questions soulevées par sa décision de mettre en veilleuse le projet de tramway. L’avenir du réseau de transport structurant à Québec est désormais dans les mains du provincial, insiste le maire.

J'ai été très clair avec le premier ministre : "vous prenez ce ballon-là. On ne le divise pas en deux et je n'en garde pas une partie. Vous prenez une décision que vous trouvez la bonne, vous prenez le ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir nous dire comment on fait [pour] la suite" , a déclaré M. Marchand jeudi matin.

Le maire a commenté plus amplement la décision du premier ministre François Legault de confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec le mandat de déterminer, d’ici les six prochains mois, quel est le meilleur projet de réseau de transport structurant pour la capitale.

La fin du tramway?

Ce revirement de situation, qui pourrait bien signer l’arrêt de mort du tramway, du moins tel que pensé par la Ville de Québec, amène son lot d’interrogations. À titre d’exemple, qu’adviendra-t-il des travaux en cours, du processus d’expropriation, des opérations de déboisement ou encore du Bureau de projet? Si l’on en croit Bruno Marchand, le gouvernement de la CAQ n’en a pas la moindre idée pour l’instant.

Ce sont des questions auxquelles le gouvernement n'avait pas de réponse hier, sa réflexion n'était pas faite, mais pour lesquelles on va dire au gouvernement : bien, voici les enjeux, maintenant, à vous de nous dire c'est quoi la suite , a indiqué le maire.

Ouvrir en mode plein écran François Legault (photo) a rejeté mercredi la proposition du maire Bruno Marchand de laisser la Ville de Québec agir en tant que maître d'œuvre des travaux de construction du tramway. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Malgré sa déception, il a assuré que le gouvernement pouvait compter sur l’entière collaboration de son administration. Bruno Marchand soutient qu’il est encore trop tôt pour dire si le mandat confié à la Caisse virera au fiasco ou non.

Si, dans quelques mois, on arrive avec une solution pertinente qui nous positionne dans l'avenir, pour laquelle le gouvernement s'engage et s'engage à fond la caisse pour la livrer rapidement, ça ne sera pas un fiasco. Tout va dépendre des prochains mois , a insisté le maire.

Risques

Il croit néanmoins que le choix du gouvernement comporte plusieurs risques. Bruno Marchand a évoqué un scénario dans lequel la Caisse proposait au gouvernement un tout autre projet que celui du tramway.

Si on repart dans six mois à la suite de l'évaluation et cette contrainte de temps là nous amène à rebâtir un tout autre projet, avec les mêmes délais dans lesquels nous avons navigué depuis plus de cinq ans, et qu'on se retrouve au même point où nous sommes présentement, prêt à partir, mais seulement dans quatre, cinq ou six ans, c'est sûr qu'on va avoir perdu , a laissé tomber le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Bruno Marchand était visiblement déçu, mercredi soir, au terme de sa rencontre d’un peu plus d’une heure avec le premier ministre François Legault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Même si le gouvernement s’est entièrement saisi du dossier, Bruno Marchand prévient qu’un éventuel réseau de transport structurant devra respecter certaines conditions.

Le maire a nommé cinq éléments clés , soit la construction d’un réseau desservant tout le territoire de la ville, la nécessité de le livrer rapidement, le développement de nouveaux quartiers, le respect de l’autonomie de la Municipalité et l’octroi de contrats à des entreprises de la région.

Ça prend une vision

Le maire a insisté sur l’importance d’avoir une vision à long terme pour prévoir dès maintenant les phases de déploiement du réseau de transport.

C'est ce que je demande et c'est ce que je souhaite, qu'on soit capable de se dire : d'ici 2040, voici comment on va servir les gens de Charlesbourg, Lebourgneuf, Beauport et Cap-Rouge? Comment on va relier l'aéroport? Comment on va relier les gares de train? Comment on va relier Lévis? Il n'y a probablement pas juste une façon de le faire, mais ça prend une vision. Ça prend une vision parce que sinon, les gens ne se sentent pas concernés , a fait valoir Bruno Marchand.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand voulait que la Ville de Québec devienne le maître d'œuvre du projet de tramway, dont les coûts de construction sont maintenant évalués à 8,4 milliards de dollars. (Photo d’archives) Photo : Crédit : Ville de Québec

Si on ignore pour l’instant quel mode de transport proposera la Caisse, le maire est persuadé que la colonne vertébrale du réseau sera constituée d’un tramway, d’un métro ou d’un train léger pouvant circuler à la fois en surface et sous terre.

On verra le mandat qu'ils attribuent à la Caisse, mais moi, ce qu'ils m'ont dit hier, c'est que ça ne sera pas des autobus , a confié M. Marchand.

Humiliation

La volte-face du gouvernement Legault vis-à-vis du projet de tramway passe mal auprès de certaines personnes du milieu des affaires de Québec. Le président de Chocolats favoris et fondateur du studio multimédia Beenox, Dominique Brown, va jusqu'à parler d'une humiliation pour les gens de Québec.

En tant que citoyen de Québec, je me réveille profondément humilié ce matin. Peu importe notre allégeance au projet, de se faire tasser de la sorte et gérer à distance n’est rien de moins qu'insultant. Offrir de l'aide et de l'expertise sur un projet de cette envergure, c'est vraiment plein de bon sens, mais de se faire dicter nos besoins comme capitale et se faire enlever la gestion du projet, c'est complètement autre chose , a réagi l'homme d'affaires sur sa page Facebook.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Brown affirme que le mandat octroyé à la Caisse de dépôt et placement est «insultant» pour la population de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président et directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Steeve Lavoie, a pour sa part souligné les délais additionnels associés au mandat confié à la Caisse.

On vient d'ajouter 6 mois et on en parle depuis 15 ans et plus à Québec, d'un réseau structurant. Ça, c'est inquiétant. C'est maintenant qu'on voulait que la construction commence. Ça fait 5 ans que des travaux se font et là, ça crée des inquiétudes , a-t-il déploré.

On fait quoi avec les investissements?

Selon lui, des commerçants et des promoteurs qui envisagent des projets le long du trajet se trouvent maintenant dans le néant. Il y a des milliards qui attendent d'être investis à Québec. Ce matin, tout le monde est sur pause avec un gros point d'interrogation : on fait quoi avec les investissements? [...] Il nous faut un réseau structurant , réclame Steeve Lavoie.

Il fait remarquer que le montant de 527 millions de dollars correspondant aux sommes que la Ville de Québec a dépensées ou engagées pour préparer l’arrivée du tramway ne tient pas compte des investissements réalisés par le privé.

