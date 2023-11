En Saskatchewan, les élèves en secondaire devront suivre un cours de littératie financière

Dès le début de l’année scolaire 2024-2025, les élèves saskatchewanais qui sont en 10e année devront obligatoirement suivre en cours de littératie financière.

Dans un communiqué, le gouvernement provincial indique que ce cours qui était optionnel auparavant deviendra obligatoire et que ces changements s’alignent pour rejoindre la majorité des juridictions du pays.

Le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockrill, indique que le marché du travail a un facteur déterminant dans la prise de cette décision.

Il ajoute que des consultations ont été menées auprès de nombreuses organisations, notamment la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, les autorités éducatives des Premières Nations et les établissements d'enseignement postsecondaire.

Le secteur de l'éducation nous a dit que les étudiants devaient être préparés à un marché du travail en évolution rapide en se concentrant sur le développement de compétences transférables dans des domaines tels que la littératie financière , affirme M. Cockrill.

La présidente de la Saskatchewan Teachers Business Association, Cindy Lowe, a salué cette initiative provinciale autour de l'éducation sur la littératie financière et estime que ceci est une victoire pour les élèves qui sont au niveau secondaire.

Cela veut dire qu'ils seront mieux préparés à gérer leurs finances personnelles maintenant et à l'âge adulte , affirme-t-elle.

Les erreurs financières, on ne veut pas les apprendre avec la pratique. Malheureusement, c'est ce que font les gens.

Elle indique avoir lancé une pétition pour réclamer ce changement au début de l'année.

Publicité

Cette pétition a recueilli plus de 1 100 signatures.

Je pense que plus tôt on s'adresse aux élèves, c'est mieux pour eux , affirme Mme Lowe. Les élèves reçoivent souvent leur salaire plus tôt, ils reçoivent de l'argent en cadeau plus tôt, ils sont consommateurs plus tôt.

Cindy Lowe estime que l'apprentissage dans une salle de classe avec un instructeur est le moyen le plus efficace d'acquérir des connaissances financières, même si certains élèves peuvent acquérir des connaissances financières à la maison.

Le gouvernement provincial a également annoncé des changements concernant le nombre de crédits requis pour certains cours existants. Les élèves devront bientôt suivre trois cours d'anglais au lieu de cinq et deux cours de sciences sociales au lieu de trois.

Les étudiants auront toujours besoin de 24 crédits pour obtenir leur diplôme, même avec un nombre supplémentaire de cours facultatifs.

Avec les informations de Tyreike Reid