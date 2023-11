L'écrivain québécois Kevin Lambert ne s’attendait pas du tout à repartir de Paris avec le prix Médicis dans sa valise.

On m’a écrit : "Essaie d’être dans les parages cet après-midi." Ensuite on m’a écrit que je l’avais, et ma première réponse a été "ça se peut pas". Et ça a beaucoup fait rire la personne du jury qui m’a écrit , a raconté Kevin Lambert.

Joint à Paris, il a expliqué qu’il revenait de la papeterie pour acheter du papier à lettres afin de remercier la personne qui lui prête un appartement à Paris.

On partait demain en vacances avec mon chum , a-t-il ajouté, soulignant qu’il avait d’autres plans pour sa journée. À 13 h 10 je devais être à la radio, à France Inter, pour une entrevue préenregistrée et c'est l'heure à laquelle le prix était annoncé. On avait prévu autre chose à l’heure du dévoilement.

Tentant de répondre à tous les appels en même temps, il s’est dit très heureux de cette victoire : C'est la folie. C’est beaucoup de surprise, mais vraiment une bonne nouvelle.

Hormis le prix du roman décerné à Kevin Lambert, Proust, roman familial, de Laure Murat, a été récompensé dans la catégorie de l’essai.

Le prix du roman étranger revient cette année à Impossibles Adieux, de la Sud-Coréenne Han Kang, ex aequo avec Misericordia, de Lídia Jorge. C’est un Médicis quand même queer, a souligné Kevin Lambert, parce que l’essai de Laure Murat parle aussi d’homosexualité, d’identité de genre… de la noblesse et de Proust.

Le bonheur de Kevin Lambert est décuplé par le fait que le prix Médicis a déjà été décerné à une personne très importante à ses yeux : C’est un prix qui a déjà récompensé Marie-Claire Blais, qui est une auteure vraiment importante pour moi, a expliqué Kevin Lambert. Elle est en exergue de mon roman. Je pense qu’elle est là, avec moi, dans le taxi en ce moment.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.