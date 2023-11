Plusieurs fois critiquée, Air Canada veut améliorer l’expérience des passagers handicapés

Air Canada a présenté un plan, jeudi, pour améliorer l’expérience de voyage des passagers en situation de handicap, car plusieurs d’entre eux ont fait part aux médias qui ont lieu d’incidents durant leurs déplacements avec la compagnie aérienne.

Dans un communiqué, le transporteur indique qu’il veut rendre l'expérience de voyage plus simple, plus confortable et constamment fiable pour les clients handicapés , en réduisant ou en éliminant leurs principales sources d'insatisfaction.

Air Canada s’engage à prendre certaines mesures immédiatement, comme prioriser l’embarquement des passagers qui demandent de l'assistance et ranger les dispositifs d’aide à la mobilité, comme les fauteuils roulants, dans la cabine des avions lorsque c’est possible.

Une formation sera aussi donnée aux employés pour améliorer les interactions avec les passagers handicapés et les techniques de transfert à bord. Lors de cette étape, des clients handicapés seront invités à faire des présentations aux employés pendant des ateliers et à donner des conseils, précise Air Canada.

Air Canada reconnaît les difficultés que rencontrent les clients handicapés lorsqu'ils voyagent en avion, et elle accepte la responsabilité qui lui incombe de fournir un [service] pratique et uniforme [...]. Il arrive parfois que nous ne respections pas cet engagement, et nous nous en excusons sincèrement , a affirmé Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, par communiqué.

Incidents récents

Plusieurs mésaventures vécues par des passagers en situation de handicap ont retenu l’attention dans les dernières semaines.

Stephanie Cadieux, la dirigeante principale de l'accessibilité au Canada, a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux après qu'Air Canada eut perdu son fauteuil roulant lors d'un trajet entre Toronto et Vancouver.

Son histoire a incité Rodney Hodgins, un Britanno-Colombien qui souffre de paralysie cérébrale spastique, à décrire publiquement un autre incident qui a impliqué la compagnie aérienne. L’homme de 50 ans a raconté avoir été contraint de se traîner jusqu'à la sortie d'un avion, lors d'un vol d'Air Canada à Las Vegas en août dernier, en raison du manque d'assistance disponible. Air Canada a depuis lors présenté ses excuses et reconnu avoir enfreint les règles en vigueur en matière d'accessibilité.

Ryan Lachance, un comédien de Colombie-Britannique atteint d'infirmité motrice cérébrale, a lui aussi décidé de prendre la parole, affirmant avoir été blessé par des membres de l'équipage du transporteur après son atterrissage à Vancouver.

La semaine dernière, le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, a convoqué des représentants d'Air Canada pour une rencontre à Ottawa qui s'est tenue jeudi matin.

