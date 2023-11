Une juge va rendre sa décision sur la demande des autorités médicales du Nouveau-Brunswick de rejeter un dédommagement de 2 millions de dollars accordé par un arbitre à l’ancien PDG du Réseau de santé Horizon, John Dornan.

Le Dr Dornan n’a pu exercer ses fonctions que pendant quatre mois avant d’être congédié alors que son contrat était valide pour cinq ans.

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé ce congédiement et d’autres changements administratifs dans le système de santé au cours d’une conférence de presse à la suite du décès d’un patient, Darrell Mesheau, dans la salle d’attente du service d'urgence de l’hôpital Dr Everett Chalmers, à Fredericton, en juillet 2022.

John Dornan a ensuite porté plainte pour congédiement injustifié en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

Un arbitre en ressources humaines lui a accordé un dédommagement de 1,8 million de dollars pour perte de salaire et d’avantages sociaux ainsi que 200 000 $ pour atteinte à sa réputation.

Les arguments contre le dédommagement

Les avocats du ministère de la Santé et d’Horizon soutiennent que l'arbitre a commis des erreurs de faits et de droit et qu’il a pris une décision déraisonnable en accordant un dédommagement si élevé.

Ils estiment aussi que l’arbitre n’avait pas le pouvoir d’entendre la plainte du Dr Dornan parce qu’il n’a pas été chargé de le faire par la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick.

Ils demandent à la cour de rejeter la décision de l’arbitre ou de charger un autre arbitre de revoir la plainte.

Les arguments des avocats du Dr Dornan

Les avocats du Dr Dornan soutiennent pour leur part que le congédiement a eu lieu dans l’espace public d’une manière insensible.

Ils plaident aussi que ce congédiement porte à croire que leur client était responsable du décès de ce patient et qu’il n’y a rien de plus dommageable que cela pour la réputation d’un médecin.

La juge Kathryn Gregory, de la Cour du Banc du Roi, rendra sa décision à une date indéterminée. Elle a dit que cette cause comprend des questions très intéressantes et complexes dont elle doit tenir compte.