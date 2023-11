Stéphane Simoneau, la retraite après 30 ans au service de la Ville de Sherbrooke

Le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau, a enfilé son uniforme pour la dernière fois jeudi matin.

Celui qui occupait aussi le poste de coordonnateur des mesures d'urgence, prend sa retraite, après une carrière de plus de trente ans.

C'est avec un certain pincement au cœur qu'il a choisi de passer le flambeau et de quitter ce poste d'importance au sein de la Ville de Sherbrooke.

C'est un mélange d'émotions. Ça fait quand même plusieurs années, mais en même temps c'est un choix qui est le mien de quitter à ce moment-ci, donc c'est des sentiments partagés.

À court terme, il prévoit prendre du repos après des années de travail acharné.

Je voulais prendre plus de vacances, mais nécessairement avec un poste comme le mien, je pouvais pas partir plus que les gens que je dirige. Il fallait que je donne l'exemple. Maintenant je vais pouvoir prendre de plus longues vacances , explique Stéphane Simoneau.

Même s'il est en paix avec sa décision, il jette un regard sur ces années sur le terrain.

Des catastrophes marquantes

Au cours de sa carrière, Stéphane Simoneau a assuré la coordination de nombreux événements majeurs. Il était notamment présent lors de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, alors qu'il était directeur adjoint à cette époque. Il est aussi intervenu lors de l'explosion au Centre de valorisation de l'aliment et à l'usine Neptune.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Simoneau intervient dans les médias à la suite de l'explosion au CVA. (Archives) Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

C'est beaucoup de pression. Dans les mesures d'urgence, c'est souvent le hasard qui fait en sorte qu'on est confronté à des éléments évidemment qui sont pas prévisibles. Tous des événements qu'on pense qu'ils ne devraient pas arriver.

Parmi les journées qui ont marqué sa carrière, il se souvient du 31 octobre 2019, alors qu'une inondation, une tempête de vent et une panne électrique ont balayé la ville au même moment.

Ouvrir en mode plein écran Le 1er novembre 2019, le boulevard Saint-François a été submergé par la rivière du même nom à la hauteur du centre-ville de Sherbrooke. ( Archives) Photo : Radio-Canada

Il se félicite d'avoir bien préparé son équipe à intervenir lors d'un tel événement. Quelques mois plus tôt, il avait confronté ses pompiers à un exercice impliquant trois événements majeurs qui surviennent au même moment.

Mon équipe était très compétente, puis je voulais relever un petit peu les niveaux de difficultés de l'exercice et plusieurs m'en ont voulu. Dans les commentaires, on disait que j'avais été sévère dans le choix du scénario parce que c'était pas possible , se rappelle-t-il.

Cet exercice a toutefois été important pour son équipe qui a pu mettre à profit cette préparation offerte par ce scénario relevé. Le 31 octobre 2019, pour moi, ça a été un beau souvenir quand même , souligne-t-il.

Intervenir en contexte de changements climatiques

Au cours de sa carrière, Stéphane Simoneau constate que la nature des événements météorologiques a beaucoup évolué.

C'est difficile d'associer ça nécessairement au changement climatique, mais c'est certain que ça a un lien. Je pense que les changements climatiques viennent interférer , estime Stéphane Simoneau.

Selon lui, même si les inondations surviennent périodiquement dans la municipalité, c'est la façon dont les crues surviennent qui est différente.

Les crues subites sont beaucoup plus fréquentes. Moi dans dans le le 2/3 de ma carrière, j'avais jamais connu ça, puis dans le dernier tiers j'en ai connu plusieurs, donc c'est ça qui est le défi.

C'est dans la façon que ça arrive, dans la prévisibilité du ruissellement, donc les précipitations sont plus locales. Normalement on a des calculs de débit qui sont en fonction d'un certain modèle, mais là le modèle il a évolué là et on doit s'ajuster , décrit Stéphane Simoneau.

Il affirme néanmoins que la Ville de Sherbrooke s'adapte afin de mieux intervenir lors des événements météorologiques significatifs. Par exemple, la municipalité est maintenant dotée d'une flotte de véhicules quatre roues motrices, de pneus à chaînes et de différents instruments qui permettent de mieux porter assistance aux citoyens.

À quelques mois de la retraite, son implication lui avait d'ailleurs valu de recevoir le prestigieux prix d'excellence Paul Perreault. Il s'agit de la plus haute distinction remise par l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec.