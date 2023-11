La pétrolière Suncor fait la chasse aux coûts

Sept mois après l’arrivée d’un nouveau président-directeur général, l’entreprise pétrolière Suncor poursuit sa politique de réduction des coûts.

Les 1500 suppressions d’emploi annoncées en juin ont toutes été effectuées avec deux mois d’avance, selon le président-directeur général (PDG) de l’entreprise, Rich Kruger. Ce plan de restructuration a permis à Suncor d’économiser 450 millions de dollars, soit 12 % de plus qu’anticipé.

Plus de travailleurs occasionnels et sous-traitants que prévu ont été licenciés, a indiqué le PDG lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats financiers jeudi.

L’année dernière, Suncor s’était également fixé comme objectif de réduire de 20 % le nombre de ses sous-traitants. La cible a été atteinte plus tôt cette année.

Je crois que plus de rendement peut être trouvé dans notre base de sous-traitants. Nous avons déjà éliminé beaucoup de gaspillage dans le système et nous regardons maintenant à des plans plus sophistiqués au niveau des horaires, de la programmation des activités de maintenance… , a commenté le vice-président directeur des sables bitumineux, Peter Zebedee.

Nouvelles machines autonomes

Suncor prévoit également de réduire ses dépenses en remplaçant une partie de sa flotte de camions miniers. Le transport du minerai de la mine à la broyeuse est notre coût le plus élevé de la production de bitume , a expliqué M. Kruger. La formule magique : moins de camions, des camions plus gros et plus efficaces.

Les 55 camions qui seront achetés au cours de la prochaine année permettront de remplacer presque le double de véhicules. Ils seront aussi capables d’être autonomes, donc sans chauffeur.

L’entreprise prévoit d’ailleurs de presque tripler sa flotte de machines sans chauffeur. D’ici la fin de 2024, Suncor souhaite avoir 91 camions autonomes à la mine Base.

Ouvrir en mode plein écran À son arrivée, Rich Kruger, le nouveau PDG de Suncor, avait averti le personnel de sa décision de restructurer l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx/CBC

Le rachat des actifs de Total Canada dans les sables bitumineux est un autre moyen cité pour améliorer la productivité de l’entreprise.

Réduire les coûts, dépenser moins d’argent, augmenter la production, augmenter les marges, nous avons beaucoup de leviers pour atteindre [nos objectifs], mais c’est comme cela que nous examinons toutes nos activités , a souligné Rich Kruger.

Nous sommes une organisation plus simple, concentrée, bien positionnée pour réussir.

L’entreprise s’est retrouvée dans la mire de l’actionnaire activiste Elliott Management au printemps 2022. Le fonds d’investissement lui reprochait ses mauvaises performances en matière de sécurité et de profits.

Rich Kruger, ancien dirigeant de la pétrolière Impériale, est arrivé à la tête de Suncor début avril.

Les résultats du troisième trimestre 2023 ont dépassé les attentes des analystes. Suncor a enregistré un profit de 1,5 milliard de dollars comparé à une perte de 609 millions au troisième trimestre de 2022.

L’entreprise a également affirmé ne plus avoir de problèmes de fuites d’eau à sa mine de sables bitumineux Fort Hills. Six millions de litres d’eau s’étaient écoulés en avril.