En toute connaissance de cause, des établissements de santé québécois contreviennent aux objectifs de la loi pour limiter le recours à la main-d’œuvre indépendante adoptée par le gouvernement Legault en avril dernier. Dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, le sous-ministre à la santé lance un avertissement à tous les PDG de son réseau.

Dans sa missive datée du 23 octobre dernier, Daniel Paré indique que plusieurs établissements, notamment des CISSS et des CIUSSS , offrent encore des contrats de gré à gré à des agences de placement de main-d’œuvre indépendante.

Cette pratique a pour effet de hausser les tarifs des agences de placement de personnel , déplore le sous-ministre, ce qui augmente de façon importante les coûts associés à l’embauche de main-d’œuvre indépendante en santé.

Au surplus, nous constatons une hausse du nombre d’heures de plus de 30 % depuis le début de l’année financière 2023-2024 par rapport à la même période en 2022-2023 , indique aussi M. Paré, qui menace d’imposer des sanctions aux établissements qui ne corrigeront pas le tir.

Cette situation découle sans aucun doute de votre volonté de préserver les ressources en place dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre. Toutefois, cela va sans contredit à l'encontre des objectifs poursuivis par la loi [...]

Contactés par Radio-Canada, des établissements confirment qu’ils ont dû octroyer des contrats de gré à gré en dernier recours, pour éviter des bris de services en ergothérapie, en inhalothérapie ou en physiothérapie, par exemple.

Or, sauf exception, les règles en vigueur empêchent les établissements d’octroyer des contrats de gré à gré aux agences de placement. Ils doivent plutôt faire affaire avec les agences qui se sont qualifiées au terme d’un appel d’offres effectué par le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG).

Des tarifs non respectés

À cela s’ajoute l’obligation de respecter des taux horaires maximum pour la main-d’œuvre indépendante, en vertu d’un règlement qui a pris effet le 4 octobre dernier. Par exemple, une agence ne peut désormais pas demander plus de 71,87 $ l’heure pour offrir les services d’une infirmière.

En effectuant une recherche dans le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAO), Radio-Canada a toutefois repéré quatre contrats octroyés récemment par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal qui ne semblaient pas respecter ces exigences.

Il y a eu une erreur et elle a été corrigée , confirme par écrit le responsable des relations médias, Carl Thériault. Des amendements ont été apportés aux contrats pour respecter le plafond du taux horaire .

Par courriel, l’attaché de presse du ministre de la Santé estime que les établissements sont dans une période de transition [...] normale et attendue .

Nous rappelons à nouveau à l’ensemble des gestionnaires du réseau qu’ils doivent respecter le règlement entré en vigueur le 4 octobre dernier , ajoute Antoine de la Durantaye.

Soyons clairs, toutes les mesures de la loi sont applicables et vont demeurer ainsi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’est pas en mesure de dire combien de contrats de gré à gré allant à l’encontre des objectifs de la loi ont été accordés ces dernières semaines, mais estime qu’il s’agit d’un nombre faible .

Les agences mécontentes

Québec rappelle par ailleurs que les changements se font par étapes, car l’objectif ultime reste d’éliminer progressivement d’ici 2026 le recours systématique aux agences de placement de personnel dans le réseau de la santé.

Patrice Lapointe, président de l'association Entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ), croit cependant que cet objectif est contre-productif et qu’il poussera plutôt les établissements à continuer de contourner les règles.

Faire disparaître nos entreprises ne fera pas disparaître le besoin , indique M. Lapointe, convaincu que l’application mur à mur du règlement va engendrer des bris de services dans les établissements de santé.

Dans le passé, quand le ministère a forcé ces établissements à appliquer des règles aussi strictes, on a appris que plusieurs établissements avaient contourné les règles en demandant à des fournisseurs de facturer plus cher que les tarifs permis, par exemple en signant des contrats en marge.

C'est à ça que le réseau fait face et il va se chercher des partenaires qui ont peut-être moins à perdre ou qui sont moins scrupuleux, qui eux, vont accepter de contourner ces règles-là , illustre M. Lapointe.

Donc, on va avoir des entreprises qui respectent les règles et qui vont être pénalisées parce que d'autres entreprises ne les respectent pas, et c'est à la demande du réseau de la santé qui est face à des bris de services. C'est ce qu'on anticipe avec un règlement aussi strict , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Patrice Lapointe, président de l’association Entreprises privées de personnel soignant du Québec Photo : Radio-Canada

M. Lapointe demande donc au ministre Christian Dubé de rencontrer les représentants des agences de placement, car continuer à viser leur élimination fera plus de tort que de bien au système de santé, selon lui.

On pourrait en arriver à des ententes, à un encadrement qui soit tout aussi gagnant pour les contribuables, mais qui permettrait de reconnaître la plus-value de nos entreprises , dit M. Lapointe.