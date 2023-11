Un des commerces les plus populaires à Caraquet, Grains de folie, est à vendre

Un des commerces les plus populaires de Caraquet, la boulangerie et café-bistro Grains de folie, est à vendre. La propriétaire Anne Herbin espère passer le flambeau à quelqu’un qui poursuivra la vocation gastronomique et économique du bâtiment patrimonial qui abrite également une librairie.

Le prix demandé est de 649 000 $.

Anne Herbin est désolée de se départir d’une entreprise qui fonctionne très bien, mais des raisons de santé font en sorte qu’elle a pris cette décision, informe-t-elle.

Ça a été une décision difficile. C’est un bel endroit communautaire où les gens se rassemblent. C’est un commerce qui va très bien , mentionne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Deux employées préparent des cafés à la boulangerie et café-bistro Grains de folie. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Elle souhaite que le prochain propriétaire poursuive la gestion de la boulangerie et du café-bistro à l’intérieur du bâtiment T. J. E. Léger, construit en 1907.

Les gens nous posent beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles on vend. Le domaine de la restauration est difficile. Ça demande beaucoup d’heures, beaucoup d’engagement et une bonne condition physique , explique Anne Herbin.

Elle a acquis la boulangerie et café-bistro en 2015, mais Grains de folie sont ouverts depuis une quinzaine d’années à Caraquet. Dès le départ, l’endroit est devenu un incontournable pour la communauté et la Péninsule acadienne.

Pendant la saison estivale, le commerce est prisé par les touristes qui peuvent profiter de la terrasse extérieure.

La librairie Pélagie, qui a pignon sur rue dans le même bâtiment, a récemment changé de propriétaire.