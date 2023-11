Catherine Dorion, de l’Assemblée nationale à la scène

Un an après avoir quitté l’arène politique, l’ancienne députée de Québec solidaire Catherine Dorion renoue avec ses premières amours : le jeu. Elle présentera en 2025 une pièce de théâtre documentaire sur la démocratie intitulée Sciences po 101, traité d’insoumission à l’usage du vrai monde.

Avant son passage de quatre ans à l’Assemblée nationale, Catherine Dorion avait déjà connu plusieurs carrières, notamment comme chroniqueuse et comme actrice, au théâtre et à la télévision. Elle est d’ailleurs diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

Elle a créé sa nouvelle proposition en collaboration avec le metteur en scène Alexandre Fecteau et l’acteur et auteur Vincent Massé-Gagné. La pièce explore les manières dont le peuple pourrait reprendre le pouvoir par-delà le sentiment d’impuissance, la surcharge médiatique ambiante et les agendas remplis à ras bord , explique-t-on dans un communiqué.

Une pièce interactive

Sciences po 101, traité d’insoumission à l’usage du vrai monde comportera aussi un volet interactif. En effet, les gens du public seront invités pendant la représentation à voter et à s’exprimer, prenant le rôle de la société québécoise.

Publicité

La pièce sera présentée au Grand Théâtre de Québec les 18, 19 et 20 février 2025, puis à la Place des Arts de Montréal les 8, 9 et 10 avril 2025.

Dans la foulée de cette annonce, Catherine Dorion a également dévoilé un nouveau livre intitulé Les têtes brûlées, carnets d’espoir punk, à paraître le 13 novembre prochain. Il s’agit d’un essai écrit à partir d’un journal qu’elle a tenu pendant son mandat à l’Assemblée nationale, retraçant son parcours unique en tant qu’artiste en politique.