La ploye, un repas qui ne fait pas seulement fureur dans le nord-ouest du N.-B.

Qu’est-ce qu’une ploye? C'est un repas qui est populaire dans la région du Madawaska au Nouveau-Brunswick, mais qui l'est aussi de l’autre côté de la frontière canado-américaine, dans le nord de l'État du Maine.

Au restaurant Dolly's situé à Frenchville au Maine, les ployes sont populaires.

Avec la plupart des repas, on y sert trois ployes, qui sont finement préparées sur une table de cuisson bien chaude.

Le restaurant Dolly's à Frenchville au Maine est reconnu pour ses ployes, selon un des anciens propriétaires, Joseph Pelletier.

Joseph Pelletier, qui a déjà été le propriétaire de ce restaurant il y a quelques années, affirme que le restaurant « est connu pour ça. Y vient du monde de partout juste pour manger des ployes des fois. Les Canadiens, l'autre bord y'en a gros qui viennent pis ça vient de partout. »

Le duo à succès chez Dolly's, c'est un ragoût au poulet accompagné de ployes.

Joseph Pelleter a déjà été propriétaire du restaurant Dolly's.

On peut badigeonner la ploye de beurre, de cretons, de confiture, de mélasse ou même la tremper dans son ragoût.

Plusieurs clients viennent en grand groupe pour s’asseoir à table, discuter, et déguster ce repas.

Le duo à succès au restaurant Dolly's c'est un ragoût au poulet accompagné de ployes.

« On vient souvent, toute une grosse crowd, pour manger des ployes. »

« Ah sont assez bonnes ici. C'est la meilleure place pour les manger. »

« C'est bon avec tout, vraiment. »

Un moulin à farine de sarrasin

Avant d'avoir une ploye dans son assiette, il faut semer et récolter le sarrasin, plus communément appelé buckwheat dans la région.

Au moulin de Joseph Bouchard et de sa famille dans la ville de Fort Kent, on cultive le sarrasin pour en faire de la farine.

Joseph Bouchard est la cinquième génération de la ferme familiale Bouchard, à Fort Kent.

Ma sœur est allée en Louisiane, elle a ramassé un sac de beignets mix. Beignets c'est french donuts. Puis elle a monté ça ici pis c'est là qu'elle et ma mère ont commencé à parler ensemble « ben peut-être bien qu'on pourrait faire quelque chose comme ça avec des ployes », raconte Joseph Bouchard.

Avant de se lancer dans ce projet, la ferme Bouchard cultivait des pommes de terre.

En plus de faire de la farine de sarrasin, la ferme familiale Bouchard fait des mélanges déjà préparés pour cuisiner des ployes.

Des années passées, ma mère puis ma sœur ont eu une idée que peut-être bien faire un marché avec les ployes. Donc c'est là que ça l'a commencé , explique-t-il.

Un produit sans gluten qui fait fureur aux États-Unis

Quelques années plus tard, la ferme familiale Bouchard se retrouve avec des clients qui veulent se procurer la farine pour en faire d'autres produits.

La particularité du buckwheat, c'est qu'il est sans gluten.

Diggables, une entreprise du Maine, a décidé d'acheter la farine de sarrasin de la ferme Bouchard pour faire des bouchées soufflées de différentes saveurs.

Des entreprises ont décidé d’acheter cette farine pour faire notamment des bouchées soufflées et des craquelins.

La famille Bouchard a même rédigé un livre de recettes où l'on retrouve des repas que l'on peut faire avec cette farine.

La famille Bouchard a même rédigé un livre de recettes où l'on retrouve des repas que l'on peut faire avec cette farine.

Et question de simplifier la vie des consommateurs, l'entreprise offre aussi des mélanges déjà préparés pour faire des ployes.

Des mélanges qui se retrouvent dans des états comme le New Hampshire et New York afin de déguster ce repas typiquement madawaskayen.