Saint-François-Xavier-de-Brompton perdra son seul guichet automatique

Les citoyens de Saint-François-Xavier-de-Brompton perdront le seul guichet automatique qui se trouve dans leur municipalité à compter du 6 décembre.

Des dizaines de citoyens se sont mobilisés jeudi devant le guichet automatique pour faire entendre leur mécontentement. Plus de 150 citoyens ont signé une pétition pour demander de conserver ce point de service de Desjardins.

Tout l'argent que Desjardins peut économiser, c'est chaque citoyen qui va payer pour.

Le maire Adam Rousseau craint les impacts négatifs qu'entraînera cette fermeture sur ses citoyens.

Ça a des impacts sur les entreprises maraîchères, qui des fois dépendent de l'argent comptant, ça a un impact sur nos aînés aussi, ceux qui n'ont pas de voiture , décrit Adam Rousseau.

Des aînés inquiets

Henriette Hétu est née à Saint-François-Xavier-de-Brompton et y réside toujours 74 ans plus tard. Elle a l'habitude d'aller au guichet automatique pour avoir en poche l'argent nécessaire pour ses courses quotidiennes. Je fais toutes mes transactions au guichet, il va falloir que je descende à Windsor toutes les fois , s'inquiète-t-elle.

Sa préoccupation est partagée par Diane Frappier, résidente de la municipalité depuis 56 ans. Elle estime que les aînés seront grandement touchés par cette décision.

Pour les personnes âgées, descendre à Windsor en hiver, c'est pas drôle. On veut garder notre guichet automatique, c'est tout ce qu'il nous reste.

L'organisme La Fabrique qui gère l'église Saint-François-Xavier s'inquiète de perdre des revenus, puisque ses fidèles ont l'habitude de retirer de l'argent au guichet de la municipalité avant de se rendre à la messe. C'est certain que ça va baisser parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir aller à Windsor , déplore Daniel Veillette, le président de La Fabrique.

Des citoyens se sont rassemblés près du guichet Desjardins jeudi soir. Photo : René Lapierre

Le maire Adam Rousseau affirme avoir fait des démarches auprès de la caisse Desjardins afin d'évaluer quelles pourraient être les conditions gagnantes permettant de conserver ce point de services.

La réponse qu'on a eue, c'est que la décision était prise, qu'il fallait pas se faire de faux espoirs , raconte Adam Rousseau.

Une baisse de 37 % des transactions depuis 2019

Le directeur général de la caisse Desjardins du Val-Saint-François, Dominic Gagnon, comprend la déception de certains membres, mais explique que de moins en moins de transactions étaient effectuées à ce guichet. Une baisse de 37 % a été constatée depuis 2019.

Il indique que les citoyens peuvent se rendre au guichet de la municipalité de Windsor, situé 5 kilomètres plus loin.

Les gens se déplacent déjà vers Windsor pour aller faire leur épicerie, donc des fois ça peut être un achat avec retrait d'argent qui peut être la meilleure option pour un membre. Pour d'autres, ça peut être autre chose. On les accompagne un par un.

On comprend que ça change des habitudes des membres, que ce soit des membres particuliers ou les membres entreprises. Nous, on accompagne chacun de nos membres utilisateurs, on fait des appels téléphoniques avec les membres qui utilisent plus souvent ce guichet-là , fait valoir Dominic Gagnon.

Selon M. Gagnon, 94% des transactions sont maintenant effectuées ailleurs qu'au comptoir ou dans un guichet automatique.