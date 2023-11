La SQI poursuit des entreprises pour des problèmes de mortier à la prison de Roberval

L'intégrité de la prison de Roberval est compromise selon la Société québécoise des infrastructures (SQI). La détentrice du bâtiment poursuit cinq entreprises, dont deux de Saguenay, qu'elle accuse d'être responsables de problèmes de mortier. Une situation qui pourrait nuire à la sécurité des lieux et des usagers, selon elle.

Dans une poursuite déposée en décembre 2022 à la Cour supérieure du Québec, la SQI explique avoir constaté des fissures dans le mortier de l’établissement en juin 2019. En mars 2022, une expertise réalisée par des ingénieurs en structure du bâtiment à sa demande confirme le problème.

La conséquence finale [de la détérioration et des infiltrations d’eau qu’elle provoque] peut donc être la chute du parement et [peut] provoquer de possibles blessures avec des conséquences importantes pour les usagers du bâtiment , peut-on lire dans le rapport produit par Structa cité dans la poursuite. La SQI s'inquiète également de la possibilité que des blocs de béton s'effondrent et qu'ils puissent devenir une arme pour les détenus. À ce jour, les craintes de la SQI ne se sont pas avérées selon le service des communications, qui préfère garder ses commentaires en raison du litige.

La réalisation de travaux [pour corriger la problématique] n’est pas une option, mais une obligation.

Une aberration selon le syndicat des agents en services correctionnels

Selon le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie, les membres qui travaillent dans l'établissement carcéral n'ont jamais été mis au fait de la problématique qui, selon lui, pourrait compromettre leur santé et leur sécurité. Une situation qu'il juge aberrante pour un établissement qui a ouvert ses portes à la fin de 2015.

Publicité

Quand on voit les autres établissements qui ont été construits à peu près au même moment, que ce soit à Sorel, où il y avait des problèmes de porte que les détenus arrivaient à ouvrir, à Amos qui avait un problème de chauffage et d’infiltration d’eau, clairement, on voit que la qualité n’y est pas, explique Mathieu Lavoie. La SQI , encore une fois, a failli à sa tâche d’assurer l’entretien, la sécurité et d’avoir des bâtisses à la hauteur de ce qu’un établissement de détention doit demander , déplore-t-il. Il demande à la SQI et au ministère de la Sécurité publique de corriger rapidement la situation.

La SQI demande des travaux d'urgence

Dans sa poursuite, la SQI demande que des travaux correctifs estimés à plus de six millions de dollars soient rapidement entrepris aux frais des entreprises ciblées. Elle leur demande également d'assumer les frais engendrés par le déplacement des détenus et des employés lors de la rénovation.