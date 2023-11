Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan a fermé, de façon temporaire, les deux écoles de son territoire. Des difficultés vécues au sein de cette communauté autochtone située en Haute-Mauricie sont invoquées pour justifier ce geste exceptionnel.

Le climat social et communautaire perturbe grandement les services d'enseignements dans les deux écoles , a indiqué mercredi le Conseil par voie de communiqué.

L’École primaire Niska et l’École secondaire Mikisiw ont suspendu leurs cours le 8 novembre en après-midi et le retour en classe se fera le 14 novembre au matin. Les élèves manqueront donc trois jours et demi d’école.

Le Conseil jugeait nécessaire d’adopter cette mesure afin de mettre en place les moyens pour soutenir le personnel et les élèves . Un plan d’action à court terme a été élaboré.

Dans son communiqué, le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan n’a pas donné plus de détails sur les raisons de cette fermeture.

Plus de détails à venir