Tête-à-tête Joe Biden-Xi Jinping : pause tactique des tensions entre superpuissances?

Les espoirs sont plus élevés cette fois-ci. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a récemment déclaré que le tête-à-tête entre les présidents américain et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, mercredi prochain, à San Francisco, sera particulièrement important.

À pareille date, l’an dernier – le 14 novembre 2022, plus précisément –, les observateurs s’entendaient pour dire qu’ils n’espéraient rien de majeur de la première rencontre Xi-Biden au Sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Après coup, la rencontre avait cependant été perçue comme un important pas en avant qui permettait de rouvrir le canal de communication et de calmer la compétition commerciale entre les deux superpuissances. Et ce, même si le différend sur Taïwan avait été publiquement abordé.

Mais l’épisode du ballon-espion chinois abattu au-dessus des États-Unis en février dernier a défait les progrès réalisés et le niveau de tension a grimpé.

Par contre, depuis l’été dernier, la Maison-Blanche signale son intention de tenter un nouveau rapprochement. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, est allé à Pékin, un passage suivi de multiples autres visites de représentants du gouvernement américain.

Après s’être fait tirer l’oreille, publiquement du moins, le président chinois, Xi Jinping, souhaiterait maintenant lui aussi une pause des tensions avec les États-Unis.

Les déboires de l’économie chinoise

On voit bien que Xi Jinping a demandé à avoir un échange en privé à Sunnylands (un domaine historique aux États-Unis où il avait été photographié en train de marcher avec Barack Obama en 2013), à marcher avec le président Biden dans un espace vert pour afficher une certaine proximité, une volonté de co-gérer la compétition stratégique pour éviter que ça dérape , estime Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne.

C'est la première fois qu'on a une tendance aussi évidente dans la politique étrangère de Xi Jinping, c'est-à-dire l'impression d'une tentative de pause tactique.

Le président chinois Xi Jinping semble souhaiter que les tensions entre les deux pays se calment.

Alors pourquoi cette ouverture de la part de l’homme fort chinois à ce moment-ci?

Les déboires sans précédent de l’économie chinoise y seraient pour beaucoup, d'après de nombreux experts.

Je crois que les deux parties souhaitent désormais des relations plus amicales, en particulier la Chine , avance Shih Ping-Fan, professeur au Département d’études sur l’Asie de l’Est à l’Université nationale de Taïwan.

L'économie chinoise est actuellement confrontée à des difficultés. La Chine espère qu’en améliorant ses relations avec les États-Unis, elle pourra attirer davantage d’investissements américains.

Bien entendu, de nombreuses personnes aux États-Unis souhaitent également modifier leurs relations avec la Chine en raison de la nouvelle loi sur le contre-espionnage en Chine.

La compétition commerciale Chine–États-Unis aggraverait d’ailleurs les problèmes de l’économie chinoise.

On peut penser qu'il y a un lien avec l'essoufflement de l'économie chinoise et avec le fait que la politique américaine d'encouragement à la diversification, qui est très largement amplifiée dans ses résultats par les propres politiques chinoises , ajoute Mathieu Duchâtel.

On a maintenant des mouvements d'investissement qui ne sont pas du tout à l'avantage de la Chine, note M. Duchâtel. Et pour moi qui regarde la Chine depuis 1997, c'est vraiment la première fois qu'on voit des flux d'investissement qui sont négatifs. Ce dernier semestre, on a vu de la part de certaines grandes entreprises ce mouvement de diversification de leurs investissements qui commence véritablement à prendre forme.

L’enjeu de Taïwan

L’avenir de Taïwan demeure une des principales sources de tensions entre la Chine et les États-Unis.

Le Parti communiste chinois n’a jamais dirigé l’île démocratique souveraine, mais il la considère comme son territoire. Pendant ce temps, malgré une position officielle d’ambiguïté stratégique, les États-Unis vendent des armes à Taïwan pour se défendre contre une possible invasion.

Les élections présidentielles de Taïwan auront lieu en janvier prochain. Pékin redoute l’élection du vice-président actuel, William Lai, issu du Parti démocrate progressiste (PDP), qui a émis des positions indépendantistes.

Le moment pourrait être propice, pour Xi Jinping, à aborder la question avec Washington, d’autant plus que 2024 sera aussi une année électorale aux États-Unis, ce qui risque de faire augmenter les tensions entre les deux pays, selon David Rank, ancien chargé d'affaires à l'ambassade américaine à Pékin sous l'administration Obama et chef de la pratique chinoise au sein du cabinet de conseil aux entreprises The Cohen Group.

On peut peut-être émettre l'hypothèse que la Chine cherche aussi à co-gérer Taïwan avec les Américains, à utiliser la puissance américaine pour chercher à empêcher qu'un candidat PDP mène un agenda pro-indépendance , croit Mathieu Duchâtel.

Il faut accepter le fait que la Chine peut avoir, vis-à-vis d'une présidence PDP, une anxiété sur son agenda pro-indépendance qui nous paraît absolument impossible parce qu'on voit bien le jeu de contraintes, pense-t-il. Mais la perception chinoise de cet agenda est sans doute réelle.

Montrer beaucoup d'ouverture à l'égard de Pékin pourrait nuire aux chances de réélections du président américain Joe Biden.

Alors, à quoi s’attendre de cette rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden?

Max Baucus, ancien ambassadeur américain à Pékin, affirme qu’aucune des parties ne veut voir la relation s’envenimer.

Toutefois, de nombreuses considérations viennent tempérer les espoirs.

Aux États-Unis, les préoccupations et l’opposition à l’égard de la Chine transcendent les lignes de parti. Par conséquent, si Biden se montre trop indulgent envers la Chine, cela pourrait nuire à ses perspectives de réélection.

Plusieurs analystes prédisent donc que le tête-à-tête se terminera avec des énoncés optimistes et un climat légèrement moins tendu, mais avec peu de résultats concrets ou de grand déblocage sur les points majeurs de tensions.