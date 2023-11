La C.-B. veut encourager la construction de logements près des transports en commun

La Colombie-Britannique a déposé un projet de loi visant à encourager la construction d'un plus grand nombre de logements près des stations de transport en commun. Le projet de loi prévoit d'exiger des municipalités qu'elles désignent des zones de développement à proximité de ces stations avec des règlements de zonage qui permettraient une plus grande densité de logements.

Construire plus de logements à proximité des transports en commun est bon pour le public et les communautés, [...] mais des couches de réglementation et des règles obsolètes empêchent ce type de développement dans de trop nombreuses municipalités , affirme le ministre du Logement, Ravi Kahlon, dans un communiqué.

Les zones de développement seraient situées à moins de 800 mètres d'une station de SkyTrain, par exemple, et à moins de 400 mètres d'un terminus d'autobus où les passagers passent d'une ligne à l'autre.

Cette proposition fait partie d'une série de projets de loi déposés cet automne par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour lutter contre une crise de l'accessibilité et de la disponibilité des logements. Les projets de loi visant à limiter les locations à court terme ou à permettre la construction d'immeubles à logements multiples sur des terrains habituellement utilisés pour des maisons individuelles en sont d’autres exemples.

Investissement dans les transports en commun nécessaire

La proposition du gouvernement est, en général, bien accueillie.

L'investissement dans les logements situés à proximité des stations de transport en commun est conforme à notre vision commune d'un avenir durable , a déclaré le maire de Vancouver, Ken Sim, par voie de communiqué. Nous sommes impatients de travailler avec la province pour mettre en œuvre ces nouvelles réglementations de manière réfléchie.

Le fait de clarifier les choses et de donner la priorité à la construction de logements à proximité des stations de transport en commun profitera aux personnes, aux entreprises et à l'environnement , a affirmé de son côté Bridgitte Anderson, présidente-directrice générale (PDG) de la Chambre de commerce du Grand Vancouver.

Le conseil des maires de TransLink, qui supervise les transports en commun régionaux dans la région de Vancouver, se réjouit du projet de loi. Cependant, il affirme que le développement axé sur les transports en commun ne serait pas possible sans investissement important dans de nouveaux projets de transport en commun.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Surrey, Anita Huberman, abonde dans le même sens : Nous demandons instamment au gouvernement de la Colombie-Britannique de veiller à ce qu'il y ait un financement adéquat pour l'amélioration des services de transport en commun à Surrey.

La province indique que les municipalités auront jusqu'au 30 juin 2024 pour désigner les zones de développement près des stations de transport en commun.

Avec les informations de La Presse canadienne