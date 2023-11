Deux écoles juives de Côte-des-Neiges visées par des coups de feu

Une école juive de l'arrondissement Côte-des-Neiges, ainsi qu'une autre sise dans l'arrondissement voisin d'Outremont, dans le centre de Montréal, ont été visées par des coups de feu, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé avoir ouvert une enquête.

Le premier incident, indiquent les autorités, est survenu à une école située sur le chemin Deacon; ce sont des élèves, précise-t-on, qui ont découvert l'impact d'une balle sur la porte principale de l'établissement, jeudi matin.

Le SPVM a par la suite été informé d'un deuxième incident, qui serait lui aussi survenu durant la nuit, à une distance d'environ trois kilomètres de l'école du chemin Deacon.

Sur le site du deuxième événement, on a retrouvé au moins une douille par terre.

Ces deux incidents sont survenus dans un contexte de tensions importantes entre les communautés juive et palestinienne de la métropole, en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas.

En marge d'une annonce conjointe avec le fédéral à propos du financement de logements abordables, le premier ministre du Québec François Legault a évoqué des événements horribles, terribles .

Mentionnant du même coup l'échauffourée survenue mercredi à l'Université Concordia, M. Legault a affirmé qu' au Québec, c'est totalement inacceptable; c'est tolérance zéro .

Je lance un appel aux forces policières : on ne veut pas de haine et de violence au Québec.

On ne tolérera pas ça , a-t-il ajouté.

Il faut que le message soit clair : je comprends qu'on voit, à la télévision, des scènes horribles... Mais il faut, ici, être capables de se parler calmement , a poursuivi le chef du gouvernement, qui a dit lancer un appel au calme à tous les Québécois .

De leur côté, les ministres Christopher Skeete et Bernard Drainville, respectivement responsable de la Lutte contre le racisme et détenteur du portefeuille de l'Éducation, ont dit s'être entretenus avec des représentants de la communauté juive et condamnent tous deux fermement les coups de feu, mais aussi les événements survenus à l'Université Concordia.

C'est une forme de terrorisme, quand on tire sur des écoles , ont déclaré les deux ministres.

Ouvrir en mode plein écran Une vue rapprochée d'un coup de feu tiré sur une école située sur la rue Saint-Kevin, dans Côte-des-Neiges. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Énormément de peur

Toujours dans le cadre de l'annonce conjointe sur le logement abordable, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a déclaré qu'il y avait énormément de craintes et de peur en ce moment, au pays.

Ce qui est en train de se passer au Proche-Orient a des impacts sur la santé mentale, le bien-être et les états d'âme de millions de personnes qui voient ça tous les soirs, qui voient ça constamment sur les réseaux sociaux. C'est ahurissant, les images qu'on est en train de voir! a-t-il affirmé.

Je comprends qu'il y ait des gens qui sont si profondément heurtés par ce qui est en train de se passer, qu'ils sentent le besoin de partager et d'alimenter cette haine. Mais ce n'est pas qui nous sommes; Québécois, Canadiens , a encore déclaré M. Trudeau.

On est l'un de ces pays qui a développé un vivre ensemble, une capacité d'apprendre les uns des autres, d'être là pour les peines et les peurs de nos voisins. C'est une richesse extraordinaire dans ce monde de plus en plus déstabilisé et déstabilisant.

À l'instar de son homologue du Québec, le chef du gouvernement fédéral a martelé que les scènes survenues à Concordia, ou encore les tirs contre des écoles juives, c'est inacceptable!

Si nous, au Canada, nous ne sommes pas capables d'être là les uns pour les autres, d'entendre la peine des autres avec compassion, et non pas avec de la haine... Eh bien, dites-moi dans quel pays du monde sera-t-il possible de commencer à rassembler ces gens qui ont tellement mal, afin d'envisager un meilleur avenir?

Visiblement en colère, M. Trudeau a encore affirmé que la haine et la violence contre des innocents, parce que nous sommes en désaccord avec eux [...], ça n'a pas sa place au Canada, nulle part .

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a écrit sur Internet que l'antisémitisme, comme toute autre démonstration de haine et de violence, n'a pas sa place dans notre société . Mme Plante doit faire le point à 14 h, en compagnie du responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, Gracia Katahwa, la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et le directeur adjoint du SPVM , Vincent Richer.