La population de la Nouvelle-Écosse continue d'augmenter, mais les dirigeants municipaux affirment qu'il faut plus d'argent pour combler le déficit d'infrastructures qui freine le logement et une croissance saine.

Le maire d'Halifax, Mike Savage, a déclaré que les prochains chiffres de Statistique Canada montreront que la population de la Nouvelle-Écosse a augmenté de 33 249 personnes cette année. Si la tendance actuelle se poursuit, le maire a dit qu'environ 80 % de ces personnes vivraient à Halifax, ce qui porterait la ville à plus de 500 000 habitants.

Nous n'avons jamais pensé que nous aurions un problème de croissance excessive , a-t-il indiqué.

Nous ne pouvons pas simplement construire des unités pour stocker les gens, nous devons construire des communautés dans lesquelles ils pourront vraiment vivre.

Il s'exprimait lors d'une discussion sur l'impact de la croissance sur les municipalités lors de la conférence de la Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse à Halifax.

Le maire d'Halifax, Mike Savage,

Le maire d’Halifax se réjouit de l'augmentation de la population, mais soutient que la planification est essentielle pour garantir une société saine. Il a dit qu'il est essentiel de consacrer davantage de fonds aux infrastructures telles que les systèmes de traitement des eaux usées et le transport en commun à Halifax et dans d'autres communautés.

Les personnes qui campent dans les espaces publics sont devenues la preuve des conséquences involontaires de cette croissance lorsqu'il n’y a pas suffisamment de soutien, a déclaré Mike Savage. Il a ajouté que les nouveaux fonds provinciaux pour les refuges et les logements sociaux ne sont toujours pas suffisants.

Au 1er avril 2023, la population de la Nouvelle-Écosse était de 1 047 232 habitants. Ce chiffre devrait atteindre environ 1 080 400 d’ici la fin de cette année. Et le gouvernement provincial voudrait atteindre deux millions de personnes d’ici 2060.

Plus d'argent aux municipalités

Le maire de Bridgewater a aussi pris la parole pour demander plus d’argent à la province pour financer les infrastructures.

Nous avons beaucoup de promoteurs en attente de construire des logements , a indiqué David Mitchell. Le problème, c'est que les tuyaux dans le sol ne sont littéralement pas assez gros pour le faire!

Le maire de Bridgewater, David Mitchell.

Il soutient que les gouvernements provinciaux et fédéral ont grandement bénéficié de cette réserve d'argent qui augmente à mesure que la population augmente et qu’il est temps de redistribuer.

Nous devons simplement réaffecter l'argent pour le rendre plus efficace et combler cette lacune , a déclaré le maire.

Cette année, la province a enregistré des revenus supplémentaires inattendus de 2 milliards $, en grande partie liée à une assiette fiscale croissante, tandis que Mike Savage a souligné que les revenus d'Halifax ont bondi d'environ 54 millions $.

Jill Balser, la ministre provinciale du Travail, des Compétences et de l'Immigration, aussi présente lors de la discussion, a déclaré qu'il est possible de continuer à augmenter la population tout en planifiant avec les municipalités pour améliorer les services et en entretenant les routes et les autoroutes.

Elle a souligné que les initiatives de la province pour attirer des immigrants concernent surtout les gens de métier et que ces gens sont importants pour soutenir le logement et la croissance.

