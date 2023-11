L’École Sainte-Agathe, de la Division scolaire franco-manitobaine, a proposé un premier atelier d’improvisation aux élèves de 6e année. Cet exercice aussi amusant qu’éducatif veut les aider à combattre la gêne et l’insécurité linguistique.

Les 16 élèves, en cercle dans la bibliothèque de l’école réaménagée en piste d’improvisation, se présentent tour à tour, de la façon la plus théâtrale possible, sous la supervision d'Yvan Lecuyer, acteur et formateur en improvisation.

La base, c'est de se présenter en tant que personne, c’est de s’ouvrir, dire qui on est, qu'est ce qu'on aime , explique Yvan Lecuyer.

Je vais commencer et le faire avec beaucoup d’énergie, je vais être un peu fou fou. Pour qu’ils sentent qu’il n’y a pas de limites, qu’il n'y a pas de mauvais, pas de pas bon.

En une demi-journée, les jeunes apprennent notamment les bases de l’improvisation et certaines règles appliquées dans les ligues amateurs comme la LIM ou la LISTE. Mais l’objectif de l'atelier est avant tout pédagogique.

Les élèves ont une phase de caucus avant leur improvisation qui permet de se concerter quelques secondes avant d'entrer en scène.

Les enfants sont heureux. Ils sont tous pas mal game. L'idée de l’impro à l’école, c'est pour la confiance, pour s'exprimer et apprendre le français , ajoute Yvan Lecuyer.

L’insécurité linguistique peut être un frein pour certains francophones au Manitoba, comme cela était le cas pour le formateur, lorsqu’il a débuté dans les années 1990. Je me lançais dans le jeu d'improvisation, mais ça m'arrêtait alors que j’adorais. Alors je me suis dit que j’allais écouter et observer les improvisateurs qui ont une aisance de s’exprimer.

Yvan Lécuyer espère que l’atelier servira aux jeunes présents devant lui ce jour-là. Les enfants ont besoin de jouer et de créer pour apprendre. Alors, l’impro c’est une bonne façon de le faire.

Une première expérience « le fun »

L’atelier d’improvisation, intimidant les premières secondes, a séduit tous les élèves. J'avais un peu peur, mais, en réalité, c'était le fun , résume Hunter Lapointe.

Je savais vraiment pas ce que c’était l’impro. Je me demandais si c’était quelque chose d’amusant ou non , ajoute Damiano Mwenda.

À la fin de l'atelier, les élèves ont réalisé une improvisation en respectant les quelques règles de la discipline, avec un thème et une durée imposée.

Finalement, lui aussi retire du positif de cette matinée d’improvisation. Je pensais que j'allais faire beaucoup d’erreurs et pas bien exprimer ce que je pensais dans ma tête. Après, je me suis habitué et je me suis senti comme si je pouvais faire plus que juste être dans mon coin. J’ai commencé à m'exprimer et ne pas avoir peur de toutes les personnes qui me regardaient.

Damiano Mwenda n’est pas le seul à remarquer la bienveillance entre les camarades. C'est juste ma classe. Alors j'ai l'habitude de ne pas être gêné , affirme pour sa part Adrien Wiens.

C'est une classe qui vit beaucoup

Leur professeure d'éducation artistique, Monique Robert, se dit impressionnée par l’engouement des élèves pour cet atelier. Avec les 6e années, c'est un groupe très ouvert, très motivé, compétitif. C'est une classe qui vit beaucoup. S’il y en a un qui participe, ils veulent tous participer , précise-t-elle sur un ton amusé.

Même ceux qui sont extrêmement gênés ont vraiment bien fait. Ils se sont ouverts.

Monique Robert pense d’ailleurs que cet atelier leur sera utile jusqu’à l’âge adulte. Ça aide même dans des entrevues d'emploi, quand tu dois réfléchir vite. Ça aide vraiment dans toutes ces bases de la vie.