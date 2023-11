Reconstruction du pont Gens-de-Terre : la MRC continue d’accentuer la pression

Déterminée à reconstruire le pont Gens-de-Terre, la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, continue de talonner le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Le conseil des maires s’est réuni, mardi, pour adopter une motion voulant que, si d’ici le 15 décembre, personne ne prend l’engagement que le pont sera reconstruit en 2024, on va redonner la gestion des 325 baux de villégiature [au ministère] , a expliqué la préfète.

À quoi sert le pont Gens-de-Terre? Situé sur le chemin Lépine-Clova, au nord de Grand-Remous dans la réserve faunique La Vérendrye, le pont Gens-de-Terre est utilisé au quotidien par des entreprises forestières locales, des propriétaires de villégiature et de pourvoiries du coin. Le pont a besoin d'être reconstruit, car il peut seulement soutenir 15 tonnes, mais il va bientôt fermer , craint Chantal Lamarche. Si tel est le cas, les utilisateurs devront faire un détour de plus de 100 kilomètres pour se rendre à leur destination.

En août 2022, les travaux étaient évalués à 3,5 millions de dollars. Des forestières locales s’étaient engagées à payer 10 % des coûts.

Moi, je me suis dit : c’est faite. On passe à un autre dossier. Un an plus tard, rien n’a été fait , déplore la politicienne.

Si le pont doit fermer, les propriétaires vont être fâchés, et je les comprends , dit-elle.

Ce n’est pas vrai que c’est mon équipe qui va subir cela. Ce ne sont pas des menaces. [...] Mais ce n’est pas nous qui allons envoyer les comptes à 325 personnes qui [ne] pourront pas accéder à leur chalet , a-t-elle clamé.

Chantal Lamarche a vainement tenté de rencontrer la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Ça a l’air que c’est compliqué , a dit la préfète qui a cependant rencontré son sous-ministre et d’autres fonctionnaires.

Au moment de publier ce texte, Radio-Canada n’avait toujours pas obtenu une réponse de la part du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et de la MRC d'Antoine-Labelle.

Avec les informations de Nelly Albérola