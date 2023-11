Peinture des Honda : des indemnisations prévues pour le début de 2024

Le processus devant mener à l’indemnisation des propriétaires de Honda Civic et d’Acura CSX dont la peinture présentait des défauts devrait bientôt se conclure, après avoir été ralenti par divers délais.

Un an après la conclusion d’une entente entre Honda et les avocats pilotant l’action collective, l’administrateur PricewaterhouseCoopers LLP Canada a presque terminé le tri des réclamations des propriétaires, au Québec, de véhicules Honda, anciens comme actuels, faisant partie du recours.

Sur les quelque 27 000 demandes, 16 000 d'entre elles ont déjà été refusées en tout ou en partie par l’administrateur choisi par les deux parties. Le 7 octobre dernier, les derniers avis de refus ont été transmis. Les bonnes nouvelles devraient donc suivre, croient les avocats des membres de l'action collective.

Si vous n'avez pas reçu de réponse, ne désespérez pas. C'est probablement parce que votre réclamation est acceptée.

Les deux firmes d'avocats évaluent que les confirmations d’acceptation seront envoyées après Noël.

C'est sans doute le 14 décembre prochain qu'on connaîtra le vrai bilan, lors d'une audience devant la Cour supérieure. C'est du moins ce qu'espèrent les deux firmes à qui La facture a parlé.

Des avis encourageants à venir

Selon les calculs préliminaires des avocats, 9000 propriétaires n'auront aucune indemnisation. Ils ont déjà essuyé un refus, et malgré leur demande de réexamen, l'administrateur l'a maintenu. Ou encore, ils ne l'ont pas contesté.

8000 propriétaires qui n'ont reçu aucune nouvelle jusqu'ici devraient apprendre prochainement que leur réclamation a été acceptée totalement.

Enfin, 8000 autres propriétaires qui ont déjà reçu un avis de refus partiel ou qui ont contesté le premier avis devraient recevoir une autre lettre plus positive prochainement.

Les avocats de la firme CBL & Associés et du Cabinet BG Avocats espéraient que la période d’indemnisation, qui débutait le 1er octobre 2022, permettrait de distribuer au moins 15 millions de dollars. Lorsque l'entente a été entérinée en juillet 2022, on prévoyait même un plafond de 27 millions de dollars.

Désormais, les avocats estiment qu’à terme, seulement 12 millions de dollars, environ, seront versés.

L'entente prévoyait plusieurs types de réclamation. Si un propriétaire choisissait de faire repeindre le véhicule et était jugé admissible, l'indemnité maximale était de 2675 $.

Ce n'est qu'environ 10 % des membres de l’action collective qui ont réclamé cette forme de compensation. Tous les autres ont réclamé l’indemnité en argent sans faire repeindre, même si elle était moindre.

Pourquoi un tel nombre de refus?

La facture a reçu depuis le mois de mai des dizaines de messages de propriétaires déplorant avoir essuyé un refus ou encore avoir reçu des montants moindres que ce qu'ils espéraient. Plusieurs internautes ont aussi fait part de leur surprise ou de leur mécontentement sur la page Facebook : Les problèmes de peinture des Honda Civic fabriquées entre 2006 et 2013. (Nouvelle fenêtre)

Les deux cabinets d’avocats qui ont piloté l’action collective sont bien au fait des motifs de refus de l’administrateur.

Certains, estiment-ils, ont été signalés pour des raisons légitimes. Par exemple, le formulaire de 11 pages était parfois incomplet ou le membre envoyait des photos de véhicule enneigé ou sale, ce qui ne permettait pas de distinguer la délamination de peinture. Ou encore, les factures pour les travaux de peinture étaient parfois absentes.

Dans plus de 1000 cas, le demandeur a envoyé ou même renvoyé une photocopie tronquée du certificat d’immatriculation : il manquait l’endos indiquant la date, une information importante pour corroborer la période de possession.

Dans certains cas, les erreurs ont pu être rattrapées. C’est le cas de 880 personnes qui ont coché la case concessionnaire , pensant qu’il fallait indiquer où ils avaient acheté leur véhicule, ce qui les disqualifiait. Ils avaient pourtant soumis un contrat d'achat qui démontrait clairement qu'ils étaient des particuliers. Lorsqu’ils se sont aperçus de la confusion, les avocats de l’action collective ont revu ces dossiers avec l’administrateur.

Il en est de même pour les propriétaires qui ont acquis le véhicule neuf en location et qui ont ensuite exercé leur option d’achat quelques années plus tard.

L’administrateur leur a d’abord refusé l’indemnité de 125 $ prévue pour les propriétaires initiaux, croyant que les demandeurs avaient racheté le véhicule au propriétaire initial. Les avocats sont allés devant le tribunal et ont obtenu qu’on leur accorde cette indemnité.

Moins de demandes de réexamen qu'espéré

La principale cause de refus a porté sur la date d'apparition du problème. S'il avait été constaté avant le 4 mai 2015, Honda avait le droit de refuser la réclamation, ce dont il s'est prévalu.

Au début de la période de réclamation, l’administrateur a d’abord donné la consigne aux propriétaires de donner la date d’apparition de la dégradation prématurée de la peinture. Plusieurs ont déclaré la date à laquelle la première petite tache est apparue sur leur véhicule.

Les deux firmes d'avocats des membres sont retournées devant la Cour supérieure en février pour faire élargir cette notion, ce que la Cour a accepté. L'administrateur a donc renvoyé un deuxième avis pour préciser que la date exigée était celle de la constatation appréciable et généralisée du problème . Les membres pouvaient donc corriger leur déclaration grâce à une déclaration sous serment et donner une date au meilleur de leur connaissance.

On donnait la chance aux gens de rectifier la situation. Beaucoup l’ont saisie. Malheureusement, certains n’ont rien fait.

De plus, les avocats se demandent si les membres ont bien compris qu'en cas de refus – et ce, peu importe la cause – ils avaient la possibilité de contester avec l’aide des avocats s’ils le désiraient. Dans la lettre de refus, l'administrateur leur spécifiait qu'ils avaient un délai de 30 jours pour le faire. Or, les deux cabinets d’avocats disent avoir aidé seulement 1350 personnes à demander le réexamen du dossier au cours des trois derniers mois. Ils s'attendaient à ce que davantage de propriétaires contestent une décision négative de l'administrateur.

Prochaine audience le 14 décembre

Le 14 décembre prochain, les avocats de l'action collective retourneront devant la Cour pour demander une révision pour plus de 1000 propriétaires, soit parce que ces derniers ont contesté, soit parce que les avocats ont constaté des erreurs de l’administrateur dans leur dossier.

Par exemple, dans certains cas, l’administrateur a considéré qu’il n’avait pas reçu les photos, alors que les deux cabinets d’avocats ont la preuve que le membre les a produites. Dans d’autres cas, le membre a démontré qu'il était propriétaire du véhicule avec le certificat d’assurance et le contrat d’achat, au lieu du certificat d’immatriculation tel qu’exigé.

Dans d’autres cas, finalement, les avocats estiment que les photos montrent le problème malgré la saleté ou la neige sur le véhicule, des photos que l’administrateur a rejetées.

Me Benoît Gamache espère aussi faire accélérer les choses pour compenser en partie les longs délais qui se sont ajoutés dans le dossier.

On va essayer de faire autoriser le paiement aux membres même si certaines contestations ne sont pas encore soldées.

Les délais ont reporté le versement des indemnités. D’abord prévue à l’été 2023, la distribution a été remise à octobre 2023. Les avocats prévoient désormais qu'elle commencera au début de 2024.

Isabelle Roberge est journaliste à la recherche à l'émission La facture