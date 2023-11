La Ville de Regina reprendra le contrôle de Tourism Regina d’ici le début de 2024

Le conseil municipal de Regina a décidé à l'unanimité, mercredi, de reprendre le contrôle de l’Office du tourisme, Tourism Regina. Cette décision met fin assurément à une campagne de promotion internationale d’Experience Regina lancée il y a quelques mois, ayant suscité de nombreuses réactions au niveau de la communauté.

En juin 2022, la Ville de Regina avait autorisé la Regina Exhibition Association Limited (REAL) à mener une campagne de promotion internationale avec des slogans « Show us your Regina » (Montrez-nous votre Regina) et « The city that rhymes with fun » (La ville qui rime avec plaisir). Cette formulation a créé de la controverse et a entraîné l’annulation de la campagne.

La mairesse Sandra Masters a reconnu que la décision de confier cette responsabilité à REAL n'était pas la bonne idée, malgré le fait que l’organisation est connue pour être le principal moteur et hôte d'événements majeurs, de conférences et de services d'accueil à Regina.

Parfois, on a l'impression d'avoir beaucoup de ressources quand on a 1100 employés, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on a assez d'heures disponibles dans la journée pour répondre à tous les besoins , a-t-elle déclaré au conseil municipal.

Le conseil d'administration de REAL affirme que sa recommandation de se désengager du tourisme est le résultat de l'incertitude économique et de l'évolution du secteur du divertissement, qui oblige la municipalité à se concentrer sur ses activités principales.

Mais un rapport a suggéré que la Regina Exhibition Association Limited améliore ses politiques, ses procédures et sa communication, après l'échec de cette campagne. L’organisation promet de mettre en œuvre les recommandations du rapport du consultant albertain George Cuff, qui conclut que les slogans controversés avaient été mis en œuvre par un jeune employé qui n'avait pas reçu l'autorisation des cadres supérieurs de l'organisation.

La directrice municipale, Niki Anderson, a déclaré que l'administration de la Ville allait désormais se concentrer sur la marque Tourism Regina. Elle présentera un rapport au conseil municipal au cours du processus budgétaire de 2024 et recommandera les meilleures structures pour assurer le succès de Tourism Regina.

Il s'agira notamment de déterminer si l'organisme doit faire partie de la Ville de Regina ou s'il doit devenir une entité autonome.

Avec les informations d'Alexander Quon