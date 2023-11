La Première Nation Dakota Tipi au Manitoba intente une poursuite judiciaire de 475 millions de dollars contre le gouvernement fédéral estimant qu’une ancienne base militaire empiète sur ses terres ancestrales.

Établie au sud-ouest de Portage la Prairie, cette communauté autochtone allègue que l’ancienne base militaire qui abrite désormais un centre aérospatial dans le Centre-Sud du Manitoba s’étend en partie sur des terres qui n’ont jamais été cédées à la Couronne.

Selon elle, le Canada a manqué à ses obligations constitutionnelles et fiduciaires en s'emparant, sans consultation appropriée, des terres qui abritent aujourd'hui le centre aérospatial de Southport.

Les terres concernées, qui comprennent le village historique d'Old Sioux, sont considérées comme un territoire ancestral des Dakota et ont été utilisées exclusivement par la Nation depuis des temps immémoriaux , selon la déclaration déposée le 6 novembre auprès de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, qui désigne le procureur général du Canada en tant que défendeur.

L'histoire orale et écrite prouve que le village et les zones environnantes comptaient des centaines de tipis et de terrains de récolte, ainsi que des sites cérémoniels, funéraires et commerciaux , selon la déclaration.

Les allégations n'ont pas encore été examinées devant les tribunaux et aucune défense n'a été présentée.

Des terres non cédées?

Les terres concernées ont abrité une base d'entraînement des pilotes des Forces armées canadiennes pendant plus de 50 ans avant d’être transférées en 1992 à la société à but non lucratif Southport Aerospace Centre inc., créée pour en gérer les infrastructures.

Le site est aujourd'hui un complexe industriel et commercial qui comprend notamment un aéroport, une école de pilotage et des logements résidentiels, selon le site web de Southport (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

2:09 Une nouvelle bâche recouvre le tipi de Carla Duncan dans la Première nation de Muskrat Dam. Il s'agit d'un endroit pour rassembler, transformer et stocker les aliments. Photo : Avec la permission de Carla Duncan

Dans sa plainte, la Première Nation Dakota Tipi affirme détenir des droits et des titres sur ces terres, conformément à l'article 35 de la Constitution canadienne (Nouvelle fenêtre), qui garantit les droits ancestraux et les droits issus de traités.

Le peuple Dakota est un élément essentiel de la formation et du tissu du Canada. Il a contribué à défendre, à construire et à développer le pays, notamment en participant à repousser les Américains lors de la guerre de 1812 , indique la plainte.

Toutefois, à la suite de cette guerre, les Dakota auraient été incorrectement identifiés comme des Indiens d'Amérique et stratégiquement exclus du processus canadien d'élaboration des traités, ajoute la plainte.

Ils ont dû subir les préjudices liés au développement de leur territoire non cédé , mais n'ont renoncé à aucun de leurs droits ou titres , peut-on lire dans la déclaration.

La plainte indique également que le gouvernement fédéral a accepté de produire une déclaration de reconnaissance et d'excuses aux peuples Dakota et Lakota du Canada en novembre 2023 ou aux alentours de cette date .

Cependant, en 2007, Ottawa a adressé une lettre à neuf Premières Nations, Dakota et/ou Lakota du Manitoba et de la Saskatchewan, rejetant leur revendication de titres constitutionnels sur ces terres.

Dans son action en justice, la Première Nation Dakota Tipi affirme ne pas avoir été consultée lors du développement de la base militaire ni lors du transfert des terres au centre aérospatial.

Les documents judiciaires estiment que le gouvernement a accordé, et continue d'accorder, des autorisations pour l’école de pilotage, le développement des terres et la gestion des propriétés à Southport, ce qui a donné lieu à des transactions totalisant plusieurs millions de dollars.

475 M$ en dommages

Dans sa plainte, la Première Nation Dakota Tipi allègue que les actions du gouvernement fédéral ont causé des souffrances économiques, culturelles, mentales et physiques.

En conséquence de quoi, elle demande que les terres lui soient restituées et que les bénéfices tirés de leur exploitation lui soient versés.

Elle demande en outre ou à défaut des dommages-intérêts généraux d'un montant de 475 millions de dollars pour la violation de ses droits territoriaux, en plus de dommages punitifs.

Le bureau du procureur général du Canada et la Première Nation Dakota Tipi n'ont pas encore répondu à nos demandes de commentaires.

Avec les informations d’Özten Shebahkeget