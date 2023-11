Tramway de Québec : l’usine de La Pocatière prête à patienter

Le refus du premier ministre Legault d'aller de l'avant avec le plan du maire de Québec, Bruno Marchand, pour le projet de tramway n'inquiète pas outre mesure à l'usine d'Alstom de La Pocatière.

Mercredi, le gouvernement a demandé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec d'évaluer, d'ici six mois, la meilleure option pour doter la capitale nationale d'un meilleur service de transport en commun. Ainsi, le projet de tramway initialement prévu pourrait ne jamais se réaliser.

On ne prend pas ça comme une mauvaise nouvelle que la Caisse de dépôt entre dans le décor. Ils ont déjà une expertise là-dedans , indique le président du syndicat des employés d'Alstom à La Pocatière, Marco Lévesque.

C'est sûr que ça décale le projet de six mois, un an, mais on est quand même confiants d'avoir un contrat ici, peu importe le type de voiture et ce qui sera décidé.