Tramway : Duclos déplore une « tentative de sabotage »

Les réactions continuent de s'accumuler au lendemain du refus du gouvernement Legault d'appuyer la proposition de plan B du maire Marchand. C’est au tour du gouvernement fédéral, l’autre principal bailleur de fonds du projet, de montrer sa déception.

Le député de Québec, Jean-Yves Duclos n’y va pas de main morte, il parle d’une tentative de sabotage qui retardera la modernisation du transport en commun à Québec tout en augmentant les coûts.

En raison d'un manque de leadership en transport collectif pour Québec, notre capitale nationale est à risque de voir le plus grand investissement canadien de son histoire lui glisser entre les doigts , se désole-t-il dans une déclaration écrite. Il ajoute que Québec est la seule ville de sa taille au Canada à ne pas avoir son réseau de transport structurant et moderne.

Je suis triste et déçu de la volte-face annoncée hier. Cela fait maintenant plus de cinq ans que le gouvernement canadien a promis d’être au rendez-vous et appuie le projet de transport collectif moderne de la Ville de Québec , ajoute le député libéral de Québec.

À de nombreuses occasions, Jean-Yves Duclos a dû réaffirmer l’engagement de son gouvernement pour la réalisation du projet quand les élus de la CAQ ne cessaient de le remettre en doute.

