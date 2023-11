Les images d'un conflit ayant dégénéré mercredi entre étudiants propalestiniens et pro-israéliens à l'Université Concordia n'ont laissé personne indifférent à Québec. Qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, tous les élus interrogés sur le sujet ont lancé des appels au calme, jeudi matin, à leur arrivée au Salon bleu.

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a notamment appelé à la reprise d'un dialogue constructif entre les étudiants de toutes les allégeances, alors que sa collègue Pascale Déry, à l'Enseignement supérieur, a qualifié les images de préoccupantes .

On ne va pas tolérer la haine et on va suivre situation de près , a-t-elle promis, ajoutant avoir communiqué avec le recteur de l'université montréalaise, Graham Carr, dans la foulée de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux montrant des étudiants se disputer de manière agressive au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) gardera un œil sur la situation, a assuré pour sa part le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Tout comme Christopher Skeete l'avait fait plus tôt à l'émission Tout un matin, sur ICI Première, M. Bonnardel a rappelé que les étudiants avaient comme tout le monde le droit de manifester et d'exprimer leurs opinions. Cela dit, tout doit se faire dans l’ordre , a-t-il rappelé.

Pour marquer leur préoccupation, les ministres Déry et Bonnardel ont même envoyé une lettre aux universités et aux cégeps du Québec, jeudi, afin de les inviter à être extrêmement vigilants .

Dans la foulée du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient et dont les conséquences se font sentir autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, nous sollicitons votre collaboration afin de maintenir le calme dans les établissements d'enseignement supérieur , écrivent-ils.

Nos établissements sont des lieux d'échanges, de débats et de discussions, constructifs et respectueux , poursuivent les ministres, et il est impératif qu'ils le demeurent . Nous ne tolérerons aucune forme d'intimidation, de violence et d'incitation à la haine , préviennent-ils.

Afin de garantir et d'assurer la sécurité de tous et chacun, nous vous demandons d'être extrêmement vigilants et de signaler, en temps réel, aux autorités compétentes de votre territoire toute manifestation ou comportement qui ne respecterait pas les normes établies à l'intérieur de votre campus.

Les trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale ont émis des déclarations semblables, jeudi. Le chef libéral par intérim Marc Tanguay, par exemple, a lancé un appel au calme face à des événements aussi tristes que bouleversants .

