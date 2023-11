Bien que la saison des feux de forêt albertaine soit officiellement terminée, dans les faits, elle continue à occuper les pompiers. Ils sont toujours aux aguets et cherchent des « incendies zombies », des feux hibernants qui peuvent s’embraser à tout moment, surtout au printemps.

Sous le sol, certains brasiers sont toujours actifs. Ils continuent de consumer la tourbe sans être visibles. La tourbe est issue de la décomposition de matière organique. Elle est habituellement saturée en eau, mais les périodes arides l'assèchent.

Comme il s'agit de matière organique, elle continue de brûler sous terre et se dissipe essentiellement tout au long de l'hiver , explique Tanya Sawicki, technologue en feux de forêt à Alberta Wildfire.

Ils peuvent se répandre pas mal, ils peuvent faire des kilomètres si nous laissons aller.

Difficile à trouver

Ellen Whiteman, chercheuse scientifique sur les feux de forêt à Ressources naturelle Canada, explique que ce type d'incendies n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène pour brûler et ne produisent pas toujours de fumée ou de flammes, ce qui les rend difficiles à identifier.

Ils ne dégagent pas nécessairement beaucoup de fumée et ils n'ont pas de flammes visibles. Ils peuvent être sous la terre ou encore sous la neige. Ils peuvent être très difficiles à trouver parce que nous ne pouvons pas toujours les détecter à l'aide d'imagerie thermique , souligne Ellen Whiteman.

Alberta Wildfire est constamment aux aguets et surveille la présence de fumée, mais elle compte aussi sur l'oeil attentif du public.

L'équipe hivernale menée par Moe Aboughoushe cherche les feux hibernants grâce à la technique de palpation. Ces pompiers palpent le sol pour trouver toute trace de chaleur restante d'un feu. Et c'est fait simplement en utilisant les mains , explique Moe Aboughoushe en tâtant la tourbe au pied d'un arbre.

Difficiles à éteindre et dangereux

Ellen Whiteman affirme que les incendies hibernants peuvent être difficiles à éteindre, car pour y arriver, la tourbe doit être exposée à l’air et noyée, ce qui demande beaucoup de temps et de main-d’œuvre.

Si quelqu'un voit un feu de tourbe, tout le monde vient à sa rescousse et on asperge le feu d’eau autant que possible pour l’empêcher de durer tout l’hiver et de réapparaître au printemps , ajoute Moe Aboughoushe

Ellen Whiteman ajoute que ces feux hibernants, aussi appelés feux persistants, peuvent brûler pendant plusieurs années et consumer un grand territoire.

Selon une étude (Nouvelle fenêtre) publiée dans la revue scientifique Nature en 2021, les feux hibernants dans les forêts boréales de l’Alaska et des Territoires du Nord-Ouest sont à l'origine de 0,8 % de la superficie totale des terres incendiées entre 2002 et 2018. Or, en 2008, ils étaient en cause dans 38 % des terres brûlées en Alaska.

À partir des informations de Julia Wong