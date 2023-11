Ouvert ou fermé pour le jour du Souvenir à Ottawa et à Gatineau?

Le jour du Souvenir sera célébré samedi dans la région de la capitale fédérale, ce qui entraînera des modifications dans les heures d’ouverture des commerces et de certains services municipaux à Ottawa. La Ville d’Ottawa précise que comme ce jour tombe pendant une fin de semaine, les effets de ces changements se feront aussi sentir le lundi 13 novembre. À Gatineau, la Ville indique que l’ensemble des services seront ouverts lors de la journée du 11 novembre, et ce selon les horaires habituels.

Rappelons que plusieurs cérémonies sont organisées à l’occasion du jour du Souvenir. La cérémonie nationale aura lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le samedi 11 novembre, vers 10 h 30.

À Ottawa, conformément au règlement municipal sur le jour du Souvenir, la plupart des commerces de détail ouvriront leurs portes à 12 h 30, samedi. Les restaurants, les petites épiceries, les petites pharmacies, les dépanneurs et les stations-service font toutefois partie des exceptions.

De l’autre côté de la rivière, les Promenades Gatineau seront ouvertes selon l'horaire normal, tout comme les Galeries de Hull et les Galeries Aylmer.

Les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) n'ouvriront leurs portes qu'à compter de 12 h 30, le 11 novembre, et fermeront à l'heure habituelle.

Les succursales de The Beer Store à Ottawa ouvriront à 12 h 30.

En Outaouais, aucun changement d'horaire n'est prévu dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et celles de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les autobus d’OC Transpo et de la Société de transport de l'Outaouais (STO) circuleront selon les horaires habituels de semaine.

Toutefois, du côté d’Ottawa, des détours et des fermetures seront en place le samedi 11 novembre : les circuits 5, 6, 7, 14, 18, 19 dans les deux directions et le circuit 16 Pré Tunney seront déviés en raison de fermetures de routes sur Rideau et Elgin, de 7 h à 13 h.

Le centre de service à la clientèle d’OC Transpo du Centre Rideau sera ouvert le samedi 11 novembre, de 12 h 30 à 21 h. Tous les autres centres de service à la clientèle d’OC Transpo resteront fermés.

Les vétérans qui portent leurs médailles ou leur uniforme pendant la Semaine nationale des anciens combattants, du 5 au 11 novembre, peuvent utiliser gratuitement les autobus et le service de transport adapté d'OC Transpo, de Para Transpo et de la STO . Les personnes qui accompagnent les anciens combattants peuvent également se déplacer gratuitement.

À 11 h, samedi, tous les véhicules de transport en commun s'arrêteront sur le bord de la route pour deux minutes de silence, si cela est sécuritaire.

Tous les règlements et restrictions en matière de stationnement de la Ville d'Ottawa s'appliqueront samedi. Les règles en matière de stationnement s’appliqueront aussi du côté de Gatineau.

Le Musée canadien de la guerre et le Musée canadien de l'histoire seront ouverts samedi. L'entrée sera gratuite.

Le Musée canadien de la guerre froide, aussi connu sous le nom de musée Diefenbunker, sera lui aussi ouvert le jour du Souvenir. L'entrée sera gratuite pour les vétérans, pour le personnel militaire actif et pour les membres de leur famille qui les accompagnent.

Le Musée canadien de la nature, le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada ainsi que la Galerie d'art d'Ottawa seront ouverts samedi.

Le Musée des beaux-arts du Canada sera également ouvert à l’occasion du jour du Souvenir, mais plus tard que d'habitude, soit de midi à 17 h.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d'Ottawa seront fermées à l’occasion du jour du Souvenir.

À Gatineau, toutes les succursales de la bibliothèque municipale seront ouvertes, selon l’horaire habituel.

La collecte des ordures ménagères et du recyclage s'effectuera comme à l'habitude, tant du côté d’Ottawa qu’à Gatineau.

La décharge du chemin Trail, à Ottawa, sera ouverte, samedi, de 8 h à 16 h.

Les piscines intérieures, les arénas ainsi que les centres récréatifs et communautaires seront ouverts à Ottawa.

Tous les musées exploités par la Ville seront fermés le lundi 13 novembre. Le Centre des arts Shenkman sera ouvert de 8 h 30 à 22 h 30. La Galerie d’art Trinity sera ouverte selon l’horaire habituel. La Place-Ben-Franklin sera ouverte de 8 h 30 à 20 h.

La billetterie des Théâtres Meridian à Centrepointe sera ouverte de 17 h à 20 h 30, le lundi 13 novembre. Le bureau administratif sera toutefois fermé.

La Galerie d’art de l’Atrium sera ouverte, selon l’horaire habituel.

La Cour des arts, le Centre des arts créatifs de Nepean et le Centre des arts visuels de Nepean seront ouverts, selon l’horaire habituel.

Enfin, le centre sportif de Gatineau sera ouvert le 11 novembre, selon l’horaire habituel.

Tous les centres de service à la clientèle de la Ville d’Ottawa, y compris le centre de service du 110, avenue Laurier Ouest et celui de la place Ben Franklin, seront fermés le jour du Souvenir. Le centre d'appels 311 sera toutefois ouvert pour répondre aux questions urgentes.

Toutes les garderies municipales d'Ottawa seront fermées le lundi 13 novembre.

Quatre bureaux des Services sociaux et d’emploi seront fermés, à Ottawa, le lundi 13 novembre : le 370, rue Catherine, le 2339, chemin Ogilvie, le 100, promenade Constellation et le 2020, chemin Walkley.

À Gatineau, les centres de service à clientèle de la Ville seront ouverts et les services municipaux seront offerts comme à l’habitude.