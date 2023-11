Un important projet de production d’hydrogène vert verra le jour à Shawinigan. Une annonce officielle aura lieu vendredi pour ce projet de « plusieurs milliards de dollars », selon TES Canada.

TES Canada a obtenu un bloc d'énergie de 150 mégawatts (MW). Une fois le projet mis en marche, plus de 200 emplois permanents devraient être créés, selon l'entreprise qui est une filiale de Tree Energy Solutions (TES), dont le siège social est en Belgique.

Le projet consiste en la construction d'un électrolyseur en Mauricie permettant de produire des volumes importants d'hydrogène vert à partir d'électricité de sources renouvelables et d'eau , selon le site Internet de l’entreprise.

TES Canada compte miser sur l’énergie éolienne et solaire, dont les installations se trouveraient dans la région. À l'heure actuelle, TES Canada a entamé des discussions avec divers intervenants de Shawinigan et de la Mauricie afin de préciser les paramètres du projet et de discuter de l'implantation des installations nécessaires , est-il précisé sur le site présentant le Projet Mauricie.

On y apprend aussi que l’énergie produite en Mauricie sera destinée exclusivement au marché québécois, plus particulièrement pour le transport lourd et sur de longues distances .

Ouvrir en mode plein écran Le Projet Mauricie, tel que décrit par TES Canada sur son site Internet Photo : TES Canada

Pendant la période de construction, plus de 1000 emplois devraient être créés, selon l’entreprise.

La mise en opération de l’électrolyseur est prévue pour 2028.

Pourquoi la Mauricie? C’est le berceau de l’électricité renouvelable au Québec!

TES Canada affirme que le projet pourra générer des réductions de GES de l'ordre de 800 000 tonnes par an, ce qui représente près de 1 % des émissions de GES de tout le Québec et l'équivalent des émissions de près de 190 000 voitures annuellement .

Plus de détails à venir