Décès de Bernard Lemaire, fondateur de Cascades : « c’est une grande perte  »

Les témoignages sur le cofondateur de l'entreprise Cascades Bernard Lemaire, décédé à l'âge de 87 ans, se multiplient. Bien que l'homme d'affaires a accompli, en compagnie de ses frères, de grandes choses au niveau professionnel, les gens qui l'ont côtoyé tiennent à souligner ses grandes qualités d'humain.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a qualifié Bernard Lemaire de « visionnaire » dans une déclaration publiée jeudi matin.

On perd aujourd’hui un de nos grands entrepreneurs, un visionnaire et cofondateur de Cascades. Bernard Lemaire a été un des symboles de l’émergence du Québec à l’international dans le monde des affaires. Mes pensées vont à sa famille et ses proches.

Le député indépendant de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, savait que la santé de l'homme, atteint de la maladie d'Alzheimer, s'était déclinée dans les derniers temps.

C'est un choc ici dans la région. Les frères Lemaire sont des icônes. Ce sont des gens qui ont lancé l'entreprise Cascades, qui est un joyau pas juste de notre région, mais québécois, national et même international. C'est surtout des gens de cœur qui ont été très impliqués dans presque tout ce que l'on peut imaginer. Que ce soit culturel, sportif, communautaire, dans le système de santé, les dons qu'ils ont faits, le temps qu'ils ont donné , a témoigné, en entrevue à Par ici l'info, le député indépendant de Richmond-Arthabaska Alain Rayes.

C'est une grande perte.

On se croisait dans différents événements. Mon dernier souvenir avec lui, c'est son implication dans notre Carré 150, notre centre culturel à Victoriaville. Les frères Lemaire avaient accepté que l'on utilise leur nom. On ne voulait pas utiliser Cascades. On voulait que ce soit une reconnaissance pour les trois pour leur implication. Je n'ai que de beaux souvenirs de Bernard Lemaire et tout ce qu'il a pu faire , a-t-il ajouté.

L'auteur Bellavance, qui a rédigé le livre Bernard Lemaire : ma vie en Cascades, a aussi beaucoup côtoyé l'homme d'affaires. Il dit lui aussi transmettre ses condoléances aux enfants, à la conjointe et à la famille de Bernard Lemaire, mais aussi « à la grande famille de Cascades et de Boralex ».

Bernard, c’était un passionné. Un entrepreneur né, probablement un des grands que le Québec a connu. Un innovateur. Pas seulement dans sa façon de faire, dans sa façon de voir les affaires.

Il souligne particulièrement le lien privilégié que l'entrepreneur entretenait avec ses employés.

C’était la seule entreprise à l’époque qui a fait ça : les livres de l’entreprise étaient ouverts tout le temps, tout le monde pouvait les consulter. C’était un régime de portes ouvertes. Il me racontait que lorsqu’ils ont commencé en France, où les habitudes sont un peu différentes dans le monde des affaires, les patrons fermaient leurs portes. Bernard, lui, la sienne était ouverte tout le temps. Ça rendait un peu les gens mal à l’aise “qu’est-ce que c’est un patron qui laisse sa porte ouverte, qui nous invite et qui nous parle?" C’était ça, Bernard Lemaire : les employés, ce n’étaient pas des employés, c’étaient des collaborateurs , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le drapeau de l'usine Cascades, en Kingsey Falls, était en berne jeudi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas