Jour du Souvenir : d’anciens combattants réagissent aux conflits armés actuels

Depuis quelques jours, les événements liés au jour du Souvenir se multiplient pour rappeler la contribution des soldats canadiens. Alors que des guerres sont en cours dans d'autres régions du monde, d'anciens combattants se rappellent leurs moments sur le front.

Avec les conflits armés actuels au Proche-Orient et en Europe de l'Est, des souvenirs de guerre remontent à la surface pour de nombreux anciens combattants.

Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde. Les membres du public sont probablement inquiets par ces événements internationaux. Nous le sommes tous , affirme le PDG de la Fondation Les Fleurons glorieux, Nick Booth.

Des Canadiens sont déployés au moment où on se parle pour protéger la démocratie, appuyer les intérêts du Canada et soutenir nos alliés , poursuit M. Booth.

Il ajoute qu'il peut y avoir beaucoup d'anxiété si [un membre de votre famille] est déployé par le Canada dans une zone de conflits .

Ouvrir en mode plein écran Les événements menant au jour du Souvenir permettent d'amasser des fonds pour venir en aide aux vétérans canadiens. Photo : Radio-Canada

En Amérique du Nord, on est assez pacifique. On ne vit pas les conflits comme on le voit ailleurs dans le monde , ajoute le commandant adjoint du district D de la Légion royale canadienne, Richard Viles.

Parfois, c'est un signal d'alarme pour les gens de voir ce qui se passe à la télévision.

Il croit que la couverture médiatique actuelle des guerres en cours sensibilise en quelque sorte les gens aux sacrifices des membres des Forces armées.

Ouvrir en mode plein écran Richard Ratcliffe, un vétéran canadien, se souvient du climat politique de 1948. Photo : Radio-Canada

Le 11 Novembre me rappelle de très bons souvenirs , lance pour sa part l'ancien combattant Richard Ratcliffe.

Je pense à mes amis qui ne sont plus des nôtres. Nous étions très proches sur le front. Nous savions que nous faisions la bonne chose , partage le vétéran de la guerre de Corée.

C’est un rappel. Nous devons garder ces souvenirs. Nous devons rendre hommage à ceux qui servent et ceux qui ont servi dans l'armée , ajoute-t-il.

Jour du Souvenir : Hélène LeScelleur, ancienne combattante en Afghanistan, parle du retour à la vie civile.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Y a pas deux matins pareils. Jour du Souvenir : Hélène LeScelleur, ancienne combattante en Afghanistan, parle du retour à la vie civile ÉMISSION ICI PREMIÈRE Y a pas deux matins pareils Écouter l’audio (Jour du Souvenir : Hélène LeScelleur, ancienne combattante en Afghanistan, parle du retour à la vie civile. 11 minutes 50 secondes) Durée de 11 minutes 50 secondes 11:50

Venir en aide aux vétérans toute l'année

Un dîner de la Fondation Les Fleurons glorieux est prévu le 10 novembre pour honorer les soldats morts au front et les Canadiens qui sont toujours impliqués dans les Forces armées canadiennes.

L'organisme, basé à Toronto, se consacre au soutien des militaires canadiens, des anciens combattants et de leurs familles.

La population des anciens combattants continue parfois de lutter contre des problèmes physiques ou psychologiques. On sous-estime aussi l'après-parcours militaire , affirme le chef de la direction, Nick Booth.

Ouvrir en mode plein écran Nick Booth souligne l'importance de soutenir les soldats, les vétérans et leurs familles au-delà des événements liés au jour du Souvenir par de l'aide en santé et pour l'emploi, par exemple. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que la Fondation déploie plusieurs efforts à Toronto et en Ontario pour encourager l'emploi de vétérans, par exemple.

Nick Booth rappelle aussi qu'il est important de soutenir les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles au-delà du mois de novembre .

La Ville de Toronto organisera une cérémonie du jour du Souvenir à l'ancien hôtel de ville le 11 novembre pour honorer les Canadiens qui ont servi le pays pendant la guerre, les conflits militaires et le maintien de la paix.

L'événement de commémoration aura lieu de 10h45 à midi au 60, rue Queen Ouest, à Toronto.

Des cérémonies prendront également place dans d'autres régions en Ontario, dont Ottawa.