Il faut s’armer de patience pour trouver une place à la garderie Gard’amis de Regina

À Regina, plus de 200 enfants sont sur une liste d’attente à la garderie Gard'amis. Le manque de places dans les services de garde pour les familles francophones reste toujours une préoccupation, plus d’un an après l’entente provinciale-fédérale qui permet aux centres éducatifs d’offrir leurs services à 10 $ par jour.

La directrice de la garderie Gard'amis, Sylvie Gaudreault, indique que la liste d’attente ne cesse d’allonger depuis le lancement du programme de subvention du gouvernement fédéral.

Les gens se sont lancés pour pouvoir avoir des espaces. On avait déjà des listes d'attente parce qu'on a un service francophone. Ça a vraiment augmenté avec ces subventions-là , souligne-t-elle.

Le Centre éducatif Gard'Amis prend de l'expansion.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Pour faire un monde. Le Centre éducatif Gard'Amis prend de l'expansion ÉMISSION ICI PREMIÈRE Pour faire un monde Écouter l’audio (Le Centre éducatif Gard'Amis prend de l'expansion. 13 minutes 28 secondes) Durée de 13 minutes 28 secondes 13:28

Afin de répondre aux besoins de la clientèle francophone, la garderie Gard'amis a fait l'acquisition d’un deuxième bâtiment en 2021, mais le projet tarde à se concrétiser pour l’instant. Il faut rencontrer les réglementations du ministère pour la luminosité, les pieds carrés par enfant. On a fait ajouter des fenêtres et ce n'était pas assez , indique Sylvie Gaudreault.

Elle affirme que la garderie a fait appel à des architectes et des ingénieurs pour voir si la structure allait tenir en faisant percer d'autres trous dans le sous-sol de la maison afin d'installer des fenêtres. On était à ce point-là avant que la Ville nous accorde des permis.

Publicité

De plus, il y a eu des changements de personnel et de réglementations, fait-elle remarquer.

Mme Gaudreault estime que les travaux vont ralentir durant l'hiver. Elle prévoit l’ouverture, à l’été ou l’automne 2024, d'un deuxième bâtiment qui accueillera une trentaine d’enfants d'âge préscolaire.

La directrice de la garderie ne garantit pas que tous les enfants qui sont placés sur la liste d’attente obtiendront une place au fil du temps. Il y en a qui ne réussissent pas à rentrer parce qu'avec la pouponnière, c'est une porte d'entrée.

C'est très difficile de rentrer à 18, 30 mois, deux ans, trois ans sur la liste de garde scolaire.

Mme Gaudreault précise toutefois que la priorité est accordée aux personnes qui ont le droit d’inscrire leurs enfants dans le système francophone. Quand on n'est pas certain si les parents sont vraiment francophones et francophiles, on les fait passer par le comité d'admission de l'École Monseigneur de Laval.

Avec les informations de Doris Labrie