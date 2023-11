Tammy Maki, propriétaire de la chocolaterie Raven Rising, a décidé de fermer temporairement sa boutique en raison d’événements où des personnes ont ouvertement consommé des drogues dans l’entrée de son magasin au centre-ville.

Bien qu'elle ne se sente pas en danger au centre-ville, elle affirme que plusieurs de ses clients se sentaient mal à l'aise à l'idée de côtoyer des sans-abri et des toxicomanes.

Selon elle, la consommation de drogues au centre-ville a un effet négatif sur la fréquentation de son magasin et des entreprises voisines.

La perception est bien pire qu'elle ne l'est en réalité, mais malheureusement, cette perception conduit les gens à ne pas venir ici , indique Mme Maki.

Cela permet aux problèmes de se perpétuer et de s'amplifier, ce qui a un effet boule de neige. Cela me rend vraiment triste , dit-elle.

Mme Maki indique qu'elle a déjà contacté le Service de police du Grand Sudbury plusieurs fois la même journée en raison de la consommation affichée de drogues devant son commerce et qu'il fallait davantage de fonds pour les services sociaux afin de soutenir les personnes qui luttent contre la toxicomanie.

Publicité

Il doit y avoir quelque chose d'autre en place , dit-elle.

Amener plus de gens au centre-ville

Pour augmenter l’achalandage du centre-ville, la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville du Grand Sudbury a indiqué qu'elle intensifie son programme visant à amener plus d'entreprises à s'installer dans les locaux vacants du secteur.

Ce programme offre aux propriétaires d'entreprises de payer un loyer à tarif réduit lorsqu’ils occupent un espace commercial avec un bail à durée non déterminée renouvelé tous les 30 jours.

Jeff MacIntyre, vice-président du groupe, explique que l'objectif est d'attirer davantage d'entreprises au centre-ville et d'augmenter la fréquentation des clients potentiels.

Quand il y a plus de gens dans la rue, plus d'yeux dans la rue, cela crée de la sécurité. Nous l'avons constaté dans les centres-villes de tout l'Ontario , affirme-t-il.

Selon M. MacIntyre, une augmentation de la fréquentation des commerces du centre-ville pourrait aider à réduire certains problèmes.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Macintyre est vice-président de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville du Grand Sudbury. (Photo d'archives) Photo : CBC / Aya Dufour

Il est évident que cela ne résoudra pas le problème de la consommation de drogues, mais cela permettra aux gens de se sentir plus à l'aise lorsqu'ils sont au centre-ville , indique-t-il.

Publicité

Selon M. MacIntyre, son organisme a également contribué à améliorer l'éclairage dans certaines zones et à installer des barrières pour empêcher les gens de se rassembler à certains endroits.

Des mesures anti-sans-abri?

Ces nouvelles infrastructures ne plaisent pas à Kaela Pelland, directrice de l'engagement des pairs au Réseau ACCESS de Sudbury, qui affirme que celles-ci sont des infrastructures anti-sans-abri .

Le Réseau ACCESS fournit des services de réduction des méfaits et gère le site de consommation supervisée de la ville.

Plus les gens sont chassés du centre-ville, plus ils doivent se cacher, plus ils meurent , affirme Mme Pelland.

Elle ajoute que lorsque les gens consomment de la drogue seuls et en secret, le risque de décès est très élevé .

Mme Pelland affirme qu'il fallait faire preuve de plus de compassion pour aider les personnes démunies au sein de la communauté.

Avec les informations de Kate Rutherford de CBC