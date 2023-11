Bernard Lemaire, cofondateur de Cascades, est décédé à l’âge de 87 ans

Bernard Lemaire, cofondateur de l'entreprise Cascades, l'un des symboles du Québec inc., n'est plus. L'homme, dont la vie a été tout sauf un fleuve tranquille, était âgé de 87 ans.

Né en 1936 à Drummondville, Bernard Lemaire se joindra à l'âge de 24 ans à l'entreprise familiale de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber. Trois ans plus tard, il fonde Papier Cascades inc. à Kingsey Falls en compagnie de son père Antonio et de son frère Laurent.

M. Lemaire sera d'ailleurs, pendant 30 ans, à la tête de cette entreprise qui deviendra un géant du papier et du carton, avant de céder sa place à son frère Laurent en 1992. Dans le communiqué diffusé pour lui rendre hommage, Cascades a rappelé qu'il a mis à profit sa philosophie de gestion basée sur le respect des ressources humaines et que sous sa direction, l'entreprise a initié une stratégie d’expansion sans précédent .

C'est ainsi que, sous la gouverne de Bernard Lemaire, Cascades a pris peu à peu de l'expansion, d'abord en Amérique du Nord, puis en Europe.

Ses frères Laurent et Alain ont tenu à lui rendre hommage : Bernard était un homme d’exception, un personnage plus grand que nature. Visionnaire, généreux et charismatique, il aura convaincu un nombre incalculable de personnes et de communautés de participer à un projet immense, le projet de sa vie : Cascades. Son parcours incarne l’émergence d’un Québec inc. francophone et fier de ses racines. Notre grand frère était un grand homme. Aujourd’hui, il entre dans la légende , ont-ils mentionné, toujours par voie de communiqué.

L'actuel président et chef de la direction de l'entreprise, Mario Plourde, a ajouté que c'est grâce à Bernard Lemaire que les 10 000 employés actuels œuvrent aujourd'hui au sein d'une multinationale qui fait école et dont la vision, le succès et les valeurs sont louangés .

Il a insufflé à l’entreprise l’élan qui fait croître et rayonner Cascades depuis près de 60 ans, a ajouté M. Plourde.

L’héritage qu’il nous lègue est riche et continuera de vivre longtemps.

Plusieurs distinctions

M. Lemaire sera fait Officier de l'Ordre du Canada en 1988, entre autres distinctions obtenues au cours de sa carrière. Il deviendra aussi Officier de l'Ordre national du Québec en 1995, et sera fait Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, en France, en 2002.

En 2019, Bernard Lemaire se confie dans Ma vie en Cascades, une biographie rédigée par Christian Bellavance qui raconte les hauts et les bas de la famille, mais aussi le développement de l'économie et de l'industrie québécoises. Vers la même époque, le principal intéressé a aussi commencé à souffrir de la maladie d'Alzheimer.

Cascades a publié un livre d'or virtuel, sur son site internet, pour les gens désirant lui rendre hommage.

