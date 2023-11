Vente d’alcool : des restaurateurs d’Ottawa déplorent le retrait de leur permis

Deux restaurateurs d’Ottawa se battent pour obtenir à nouveau le droit de vendre de l’alcool à emporter après s’être fait dire qu’ils n’y étaient pas autorisés. La raison : leur restaurant est situé à l’intérieur d’une épicerie, même s’ils affirment ne pas être une épicerie.

Cela n’a aucun sens. Si je peux consommer ici et que vous reconnaissez qu’il y a un restaurant ici, je devrais pouvoir vendre de l’alcool à emporter , a fustigé Tony Zacconi, le propriétaire du Mercato Zacconi, qui a pignon sur rue dans la Petite Italie. Nous vendons des produits d’épicerie dans le cadre d’une activité plus importante et la [Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO)] n’a tout simplement pas vu les choses comme moi.

M. Zacconi a expliqué qu’il avait élargi son autre salle de banquet, en 2021, pour y inclure un marché et un restaurant autorisés à vendre du vin et de la bière, après que le gouvernement de l’Ontario eut autorisé les restaurants à vendre de l’alcool à emporter en même temps que de la nourriture afin de les aider à garder la tête hors de l’eau pendant la pandémie de COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran Tony Zacconi et sa famille exploitent divers commerces dans la Petite Italie d'Ottawa depuis des décennies. Il a ouvert le Mercato Zacconi en 2021 pour profiter de la nouvelle loi qui permettait aux restaurants autorisés de vendre du vin et de la bière à emporter. Photo : Radio-Canada / Robyn Miller

Le Mercato Zacconi comprend un restaurant à service complet avec un four à pizza au feu de bois. Il est situé à l’intérieur d’un marché qui propose également une variété de plats préparés à emporter et quelques articles d’épicerie.

Au moment où il a demandé le permis pour vendre de l’alcool, le propriétaire dit que personne n’avait de problème. Mais en avril 2023, un inspecteur de la CAJO lui a infligé une amende de 3500 $ et, depuis le mois d’août, l’alcool n’apparaît plus sur ses tablettes.

Cela m'a fait beaucoup plus de mal que je ne le pensais, parce que non seulement les ventes d'alcool représentaient une grande partie de mon chiffre d'affaires, mais aussi parce que c'était une raison d'attirer les gens dans le magasin , a-t-il dit.

Les règles interdisent la vente d'alcool à emporter dans les épiceries

Le restaurant La Bottega est une véritable institution dans le marché By. Le propriétaire, Pat Nicastro, s’est retrouvé dans une situation similaire avec la CAJO . Il a lui aussi été contraint d’arrêter de vendre du vin dans son restaurant en raison de son emplacement dans le magasin.

M. Nicastro décrit La Bottega comme un marché italien , avec un restaurant à service complet à l’arrière. Il comprend aussi un bar à café italien, des sandwichs et des produits alimentaires européens.

Je suis dévasté. C’est un dur coup pour nous. C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant des années et que nous avons fait pendant des années. Le public appréciait.

La plupart des restaurants titulaires d'un permis de vente d'alcool peuvent vendre du vin et de la bière à emporter avec de la nourriture, mais la Loi sur les permis et la réglementation des alcools interdit aux restaurants situés dans certains locaux - notamment les dépanneurs, les grands magasins, les magasins à grande surface et les épiceries - de le faire.

En Ontario, certains magasins d'alimentation sont autorisés à vendre du vin et de la bière, à condition qu'ils soient titulaires d'une licence délivrée par la province et qu'ils proposent une variété de produits alimentaires. Les fruits et légumes, les produits laitiers et les denrées alimentaires doivent également occuper au moins 10 000 pieds carrés de surface de vente.

Les deux restaurateurs interviewés par CBC affirment tous deux que leur entreprise ne correspond pas à la définition d'une épicerie qui vend du vin et de la bière, car leur marché n'est pas assez grand. M. Nicastro affirme que son local a une superficie de 6000 pieds carrés et M. Zacconi, de 8000 pieds carrés, la nourriture n'occupant qu'environ 2500 pieds carrés.

Ils soutiennent que leur commerce ne peut pas être qualifié d'épicerie par la province si la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario définit une épicerie comme ayant plus de 10 000 pieds carrés.

La CAJO n'a pas été en mesure de nous dire ce que nous avions fait de mal , a expliqué M. Nicastro.

Le problème est qu'il s'agit d'une décision entièrement subjective, qui dépend de l'inspecteur , a estimé M. Zacconi.

Ouvrir en mode plein écran Pat Nicastro, propriétaire de La Bottega dans le marché By, estime que son commerce a été ciblé injustement par la Commission. Photo : Radio-Canada / Robyn Miller

La bureaucratie dans la rue

Selon Dan Malleck, professeur au département des sciences de la santé de l'Université Brock et historien de la médecine spécialisé dans la réglementation des drogues et de l'alcool, la zone grise dans la loi est intentionnelle.

Selon lui, cela donne au gouvernement une sorte de flexibilité pour appliquer la règle ou non , a expliqué M. Malleck. C'est ce que nous appelons, dans le monde universitaire, la bureaucratie de rue.

D'autres entreprises qui ont profité de la nouvelle loi autorisant la vente d'alcool à emporter sont d'accord pour dire que toutes les règles entourant ce changement sont confuses.

Je pense qu'il y a encore des zones d'ombre et qu'il est difficile pour nous d'obtenir une réponse des gens, mais je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne chose , a expliqué Emma Campbell, copropriétaire de Corner Peach, un petit restaurant transformé en boulangerie et en magasin de bouteilles, qui propose également une petite sélection d'articles d'épicerie.

Propriétaire de North Market à Almonte, Rick Herrera a dit ne jamais avoir vu d’inspecteur des alcools depuis qu’il avait demandé un permis, il y a cinq ans.

North Market propose du vin et de la bière, des petits déjeuners et des sandwichs frais à emporter, du café, des produits de boulangerie, des plats préparés à emporter et des produits d’épicerie spécialisés.

Les règles sont absolument déroutantes et, oui, il n'y a pas eu beaucoup de lignes directrices.

En attendant, MM. Nicastro et Zacconi espèrent que la Commission réexaminera leurs dossiers.

M. Zacconi demande à ses clients de signer une pétition. Il affirme que même s'il voulait agrandir la section alimentaire de son marché et demander un permis d'alcool distinct lui permettant de vendre de l'alcool à partir d'une épicerie, il ne pourrait pas le faire puisque l’Ontario ne délivre que 450 de ces permis et ils ont déjà tous trouvé preneurs.

CBC a contacté la Commission à plusieurs reprises et celle-ci a refusé de donner une entrevue. Elle n’a fourni qu’une déclaration écrite dans laquelle elle assure avoir travaillé de manière flexible et en collaboration pour s’assurer que les établissements licenciés de la province soient au courant de la nouvelle possibilité de vente, mais qu’ils respectent la loi.

Bien que nous ne soyons pas en mesure de commenter des cas particuliers, nous pouvons confirmer que la CAJO évalue chaque cas en fonction des faits et qu'elle est heureuse d'observer un niveau très élevé de conformité à ces nouvelles règles dans toute la province , peut-on lire dans la déclaration.