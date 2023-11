Les 301 employés de l'usine d'Olymel de Princeville, qui fermera ses portes vendredi, se rendent au travail pour la dernière fois aujourd'hui.

Il y avait eu une véritable ondes de choc chez les employés lorsqu'ils ont appris, en septembre dernier la fermeture de l'usine.

C'est la mine basse que les travailleurs de nuit ont quitté l'endroit jeudi matin, croisant leurs collègues qui s'apprêtaient à prendre le relais, un peu avant 7 h.

Parmi eux, Paul-Eugène Vallée, 76 ans, qui travaille à l'usine depuis 51 ans.

J'ai toujours respecté la compagnie. Pour moi, c'est comme s'ils m'aident à prendre ma retraite. Aujourd'hui, ça va cogner sur les tables, ça va crier. Ils vont sortir leurs émotions , a-t-il témoigné.

L'entreprise avait envoyé un préavis de licenciement de 16 semaines à ses employés. Les huit premières semaines devaient être travaillées, les huit suivantes seront payées avec un paiement forfaitaire.

La fermeture de l'usine survient dans le cadre d'un grand plan de restructuration pour rentabiliser les activités de l'entreprise dans le secteur du porc.

C'est sûr que ça va être difficile. La dernière journée, ce n'est jamais facile.

Je sais que plusieurs ont déjà un emploi qui les attend. La chance que l'on a, c'est qu'on a beaucoup d'industries dans Princeville. On est beaucoup dans l'acier et dans le métal. Mais une personne qui travaille dans un abattoir n'ira peut-être pas travailler dans le métal. On a beaucoup d'immigrants ici et, eux, je ne sais pas ce qu'il va arriver , a réagit le maire de Princeville, Gilles Fortier.

Plus de détails à venir ...