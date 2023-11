L'auteur québécois Kevin Lambert obtient une nouvelle distinction, soit le prix Médicis pour son roman Que notre joie demeure.

Il remporte ainsi la prestigieuse récompense littéraire française dans la catégorie du roman francophone pour 2023, après avoir été écarté en deuxième sélection du Goncourt, un autre prix fort couru.

Le jeune auteur est un habitué du prix Médicis. Ses romans Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle de Roberval s'étaient retrouvés respectivement finaliste et en première sélection du prix.

M. Lambert a aussi remporté le prix Décembre, à la fin du mois dernier, une autre distinction convoitée en France qui est accompagnée d'une bourse de 15 000 euros (22 000 $ CA).

Avec son roman, critique grinçante de la bonne conscience des personnes dominantes, publié au Québec en septembre 2022, Kevin Lambert a suscité l'enthousiasme de la critique autant au Québec qu'en France.

En juillet, il avait vivement répondu à la critique littéraire du premier ministre François Legault, qui avait encensé Que notre joie demeure sur le web. L'auteur avait accusé le chef caquiste d'être à la tête d'un gouvernement qui alimente la crise du logement dépeinte dans son roman.