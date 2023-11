Les locaux de la banque alimentaire de Pohénégamook, La petite bouffe des Frontières, a subi un vol et des actes de vandalisme dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

On est arrivés le lendemain matin pour faire nos ateliers de cuisine habituels et on s'est rendu compte que la première porte avait été fracassée, beaucoup de choses étaient étalées au sol et des denrées manquaient. Plus on avançait, plus on a vu l'étendue des dégâts. On est restés sous le choc , a raconté la coordonnatrice de l'organisme, Valérie Chauty, en entrevue à Info-réveil.

L'équivalent de 500 $ en denrées, principalement du cannage et des aliments congelés, a été dérobé. Une soixantaine de paniers de Noël qui avaient été préparés d'avance ont également été endommagés par les malfaiteurs.

Des paniers de Noël qui avaient été préparés pour la population ont été renversés. Photo : Gracieuseté de La petite bouffe des Frontières

Ces choses-là ont juste été brisées, vandalisées. C'est ce qui était le plus difficile à imaginer pour nous , indique Mme Chauty.

On n'excuse pas le vol, il ne faut pas se mentir, la situation est difficile pour tout le monde et ça peut s'entendre ce genre de chose, mais pourquoi aller briser ce qui était prévu pour Noël et pour les Fêtes?

Les auteurs de ce délit n'ont toujours pas été retrouvés par les policiers. La Sûreté du Québec précise toutefois que l'enquête se poursuit. Toute personne qui possède des informations en lien avec cette affaire peut les partager de façon confidentielle avec les enquêteurs en composant le 1 800 659-4264.

Une population généreuse

En attendant, l'organisme se retrousse les manches afin de pouvoir continuer à fournir des denrées aux ménages qui en ont besoin.

La Ville de Pohénégamook a d'ailleurs annoncé mercredi qu'elle bonifiait de 500 $ l'aide financière octroyée à La petite bouffe des Frontières pour l'aider à accomplir sa mission.

La conseillère municipale Chantal Briand, la coordonnatrice de La petite bouffe des Frontières, Valérie Chauty, et le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Pohénégamook, Keven Bouchard Photo : Gracieuseté de la Ville de Pohénégamook

De nombreux dons de la population ont également été reçus depuis l'incident.

On n'en revient pas de cet élan de générosité, que ce soit par du bénévolat, par des denrées. […] Les gens ont été extrêmement généreux avec tout ce qu'ils nous ont apporté , se réjouit Mme Chauty.

L'organisme invite la population à continuer à faire des dons en denrées ou en argent, ou encore en offrant du temps de bénévolat. Une guignolée au profit de l'organisme aura d'ailleurs lieu le 25 novembre.