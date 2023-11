Un premier tapis de neige dans la région de la capitale nationale

La région de la capitale nationale s’est réveillée, jeudi matin, avec un premier réel tapis blanc. Les premières déneigeuses ont été aperçues sur l'autoroute 50, notamment.

Du grésil ou de la neige se changeant en neige ou bruine intermittente sont tombés dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils devraient cesser en après-midi. Une accumulation totale de neige et de grésil pourrait atteindre de 2 à 5 centimètres dans la région de la capitale nationale. Toutefois, l’accumulation pourrait être plus importante dans la vallée de l'Outaouais.

En Outaouais, les secteurs touchés comprennent notamment Gatineau, Low, Wakefield, Maniwaki et Gracefield.

Ces précipitations s’accompagnent d’un risque de pluie verglaçante.

La journée sera nuageuse par la suite avec 40 % de probabilité d'averses de pluie ou de neige.

Quelques perturbations sur la route

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique n’avoir rien à signaler sur les routes, jeudi, vers 5 h 30.

En revanche, la Sûreté du Québec (SQ) indique avoir reçu un appel vers 5 h 45 pour un incident impliquant quelques véhicules à la hauteur du km 165, avant la rue Georges. Les pompiers sont sur place. L’accident n’a pas fait de blessés, mais selon le ministère des Transports du Québec, il a entraîné la fermeture d’une voie sur trois.

Une autre sortie de route a eu lieu dans la bretelle de sortie de la montée Paiement, au km 145, de l'autoroute 50 en direction ouest. La bretelle a finalement rouvert.

Du côté du transport scolaire, le système fonctionne majoritairement normalement à Ottawa, même si des retards pourraient avoir lieu. En Outaouais, les centres de services scolaires n’indiquent aucune perturbation, jeudi matin.

Toutefois dans l’est ontarien, le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario - STEO) rapporte que plusieurs de ses trajets sont annulés, notamment dans Almonte, Grenville Sud et Merrickville, même si les écoles demeurent ouvertes.