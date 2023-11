Toronto vise la construction de 65 000 logements abordables d’ici 2030

Le conseil municipal de Toronto a voté à 24 contre 1, mercredi, en faveur d'un nouveau plan qui prévoit la construction de 65 000 logements abordables. Cela représente 25 000 logements de plus que la cible précédente de la Ville.

Le plan comprend :

6 500 logements dont le loyer est proportionnel au revenu;

41 000 logements à loyer abordable;

17 500 logements à loyer contrôlé.

Aux yeux de la mairesse Olivia Chow, ce projet représente un changement général dans l'approche de la Ville en matière de construction de logements.

Cette feuille de route identifiera les lieux exacts où nous allons construire. Elle identifiera comment nous allons le faire, quand nous allons le faire et qui le fera.

À ce jour, le financement n’a été obtenu que pour 4455 de ces logements.

Le rapport indique que le coût de la livraison des 60 545 logements restants se situe entre 28,6 et 31,5 milliards de dollars, ce qui laisse entre 3,7 et 5,3 milliards de dollars de financement requis de la part des gouvernements provincial et fédéral.

Selon ce plan, la Ville agirait à titre de bâtisseur public , dirigeant le lotissement et la construction de cinq terrains répartis dans le centre-ville.

Dans un communiqué, la Ville explique que le plan vise à :

Consacrer davantage de terrains appartenant à la Ville à des logements locatifs abordables;

Accélérer les projets de construction de logements sur des terrains appartenant à la Ville et à but non lucratif;

Rationaliser les processus pour accélérer les approbations et la livraison des logements;

Établir de nouveaux modèles de financement durables;

Soutenir un rôle accru pour les fournisseurs de logements autochtones, sans but lucratif et coopératifs.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Toronto, Olivia Chow, compte sur l'aide des gouvernements. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Pour répondre efficacement à la crise du logement, le gouvernement doit se remettre à construire des logements , reprend Olivia Chow. Ce changement augmentera l'offre de logements et leur abordabilité. Nous pouvons le faire , affirme-t-elle avec confiance.

Pourtant, la Ville n'a jamais construit autant de logements en aussi peu de temps, affirment plusieurs conseillers.

C'est une cible énorme et bien trop ambitieuse , selon le conseiller Stephen Holyday, le seul élu qui a voté contre la proposition. D'autant plus que l'apport des gouvernements fédéral et provincial est indispensable, selon un rapport préparé par le personnel municipal.

Or, aucune garantie n'a été donnée par les autres ordres de gouvernement.

Cela n'est pas sans risque , lance le conseiller Brad Bradford. Nous n'avons tout simplement pas cet argent.

Ce qui m'inquiète, dit-il, c'est que nous allons vers une direction dans laquelle nous prendrons du temps et des ressources précieuses de personnel, où nous allons assumer plus du fardeau financier sans l'expertise nécessaire pour construire des logements. Cela conduira à des projets qui prendront plus de temps et ne se concrétiseront pas.

L’obstacle financier ne semble pas déranger la mairesse. Elle demeure convaincue que ses appels répétés au ministre fédéral du logement porteront fruit.

Avec les informations de CBC