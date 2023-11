EN IMAGES : la Journée des vétérans autochtones soulignée à Vancouver

Des centaines de personnes rassemblées à Vancouver ont souligné la 30e Journée des vétérans autochtones afin de rendre hommage aux membres des Premières Nations qui ont contribué aux efforts militaires du Canada.

Un marche s'est tenue dans le quartier Downtown Eastside, d'abord sur la rue Main et ensuite sur la rue Pender avant d'atteindre Victory Square.

Une cérémonie d’ouverture s’est d'abord tenue à l'intérieur du 312, rue Main.

Les vétérans et leurs familles ont ensuite marché dans les rues du Downtown Eastside, aux côtés de représentants des Premières Nations et des services d’urgence.

La cérémonie commémorative s'est déroulé devant le cénotaphe pour les vétérans érigé à la Place Victory.

Le défilé s’est arrêté à Victory Square, devant le monument érigé à la mémoire des vétérans. Des chants traditionnels ont été entonnés et des discours prononcés.

La cérémonie a été ponctuée de chants et de rythmes de tambours traditionnels.

« Ce sont nos anciens combattants qui ont jeté les bases de l'armée canadienne, de ce qu'elle est aujourd'hui et, plus important encore, de ce qu'elle peut devenir », a affirmé le grand chef Stewart Phillip, président de l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique.

Des membres de différents services d'urgence ont rendu hommage aux anciens combattants autochtones.

« La sécurité dont nous jouissons et que nous tenons pour acquise est assurée par les Forces armées canadiennes », a-t-il rappelé, tout en reconnaissant les défis auxquels font face les membres de la Défense nationale, notamment les conflits mondiaux en cours et les conséquences des changements climatiques.

D’anciens combattants ont aussi appelé à davantage de tolérance : « Nutsa'maat, dans notre langue. Un esprit, un cœur. Et ça peut marcher. C'est ce que nous devons faire », croit le vétéran Robert Nahanee.

Des membres des familles d'anciens combattants avaient apporté des photos de leurs proches à la cérémonie commémorative.

Anciens combattants Canada estime que plus de 12 000 membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont combattu lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et durant la guerre de Corée.

Le gouvernement du Canada estime qu’au moins 500 d’entre eux ont perdu la vie lors de ces conflits.

Aujourd’hui, environ 2700 Autochtones font partie des rangs des Forces armées canadiennes.

Avec les informations de Jennifer Magher