L’industrie des pêches dans les provinces de l’Atlantique n’est pas étonnée que Pêches et Océans Canada s’attire de nouvelles critiques. Elle demande des améliorations une fois pour toutes.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ) n’a pas su récolter les données nécessaires pour gérer les pêches de façon durable, a conclu le commissaire à l'environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, dans un rapport déposé mardi à Ottawa.

On n'est pas surpris, et on est content d'entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient dire ce que l'ensemble des pêcheurs proclame , a réagi mercredi le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels ( FRAPP ), Jean Lanteigne.

Ouvrir en mode plein écran Jean Lanteigne est directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Selon le commissaire DeMarco, le MPO n’a pas assez de données fiables et opportunes sur les prises pour contrôler le danger de surpêche.

On a des lacunes au niveau de la quantité de science qu'on a besoin pour avoir une bonne prédiction d’où est-ce qu'on s'en va au niveau de la santé des stocks, dans un monde en changement rapide avec les changements climatiques , a déclaré Martin Mallet, le directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ).

Les critiques du commissaire surviennent à un moment où les réserves de crevettes nordiques et de flétans du Groenland, entre autres, sont en péril, notamment en raison de la prédation par le sébaste.

On est victime de l'absence d'une prise de décision du ministère, où il aura fallu commencer à exploiter le sébaste pour tenter de protéger cette espèce-là [la crevette], et on n'a pas fait ça. Est-ce qu'on a sous-évalué, surévalué? , demande Jean Lanteigne.

Ouvrir en mode plein écran Jerry V. DeMarco, commissaire à l'environnement et au développement durable, en conférence de presse mardi à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le commissaire Jerry V. DeMarco souligne aussi que les recommandations reçues par le MPO n’ont pas été mises en oeuvre, sept ans après un audit qui demandait au fédéral des mesures correctives pour mieux comptabiliser les prises.

Publicité

Le seul endroit où il y a vraiment un relevé scientifique très solide, c'est dans le cas du crabe des neiges, où on a un relevé qui est entièrement payé par l'industrie, fait par des scientifiques du ministère, avec des pêcheurs, avec un bateau de pêche dédié à cet effet , dit Jean Lanteigne.

Et s'il y a un endroit qui a un stock qui est solide avec un taux d'exploitation raisonnable, c'est le crabe des neiges , note-t-il.

La fiabilité des données du MPO a déjà été critiquée par le passé par l'industrie.

Ouvrir en mode plein écran Martin Mallet est directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes. (Photo d'archives) Photo : CBC/Gabrielle Fahmy

Martin Mallet demande qu’on inclue davantage les pêcheurs dans la collecte de donnée, comme cela se fait déjà dans le cas du homard et du crabe des neiges, où les stocks sont abondants.

Publicité

Des données qui sont prises pendant la pêche, avec nos pêcheurs, avec des techniciens à bord des bateaux , dit-il. Et. après la pêche, avec du travail de plongée qui est fait avec les scientifiques du MPO et les nôtres.

Tout ça ensemble ça nous donne un portrait global beaucoup plus clair pour s’asseoir avec l'industrie et les pêcheurs, et prendre des décisions ensemble , maintient-il.

La ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, a affirmé mardi que la communication de renseignements fiables et opportuns sur la surveillance des prises est une priorité pour notre gouvernement , tout en reconnaissant qu' il est toujours possible de faire mieux .

D’après le reportage de Nicolas Steinbach