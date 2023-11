Attirer des clients en temps d’inflation, le défi des exposants du Salon des métiers d’art

Les artisans du Salon des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent composer avec la nouvelle réalité des consommateurs : l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat.

Les temps sont durs pour le portefeuille des Québécois, qui doivent faire face à un taux d’inflation annuel s’élevant à 4,8 %, selon les dernières données de septembre. Pour certains, se procurer un collier s’avère une dépense plus que superflue.

Mon défi, c'est de faire des créations qui sont un petit peu plus simples, pour plaire et que tout le monde puisse les acheter aussi , explique Johanne Champigny, une créatrice de bijoux croisée à la soirée d’ouverture du salon, qui se tient au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Une créatrice de bijoux admet avoir elle-même du mal à s'offrir des biens non essentiels par les temps qui courent.

Ce n’est pas tout le monde qui veut mettre des sous en ce moment sur un bijou au lieu d'une livre de beurre. Et j'en fais partie , poursuit-elle.

Un artisan croisé plus loin le conçoit également : vendre ses produits est plus complexe dans le contexte économique actuel. Le défi, c'est d'amener des choses qui sont différentes pour que les gens s'intéressent à ton produit. Il faut que tu sois capable de leur parler aussi, de leur montrer le côté différent de ton produit , confie Gilles Bouchard, de Conception Cuir, en pointant les sacs à main qu’il propose dans son kiosque.

Cet exposant met de l'avant la durabilité de ses sacs en contexte difficile.

Son argument pour convaincre les clients : la pérennité de ses créations, qui sont faites de cuir. C’est solide, ça dure longtemps, et c’est beau. J’espère! , dit-il en riant.

Pendant la pandémie, la tendance était au Panier bleu : les gens consommaient québécois, souligne une autre exposante. C'est un gros défi cette année en fait, avec la pandémie, ça a fait un gros boom. C’est incroyable, les gens ont vraiment plus dépensé local et tout ça. Puis là on dirait que oups, il y a une baisse , constate Véronique Bouchard, de Vert et Mauve l'Atelier. Maraîchère, elle conçoit entre autres des produits cosmétiques à base de ses récoltes.

La vague d'achat local, qui a atteint son sommet pendant la pandémie, est en train de s'essoufler, selon cette artisane.

L'affluence était plutôt modeste à la soirée d'ouverture du salon, mercredi, en comparaison avec les dernières éditions. Impossible toutefois de dire si l'inflation y était pour quelque chose.

La 43e édition du Salon des métiers d’art de la région bat son plein à Saguenay jusqu’au 12 novembre. On y trouve une trentaine d’artisans. L’admission coûte cinq dollars, mais est gratuite pour les enfants.

Avec les informations de Julie Larouche